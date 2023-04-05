В Подмосковье трехлетняя девочка погибла, упав в ванну с горячей водой. Ее четырехлетний брат не смог ей помочь. Мама детей в это время ненадолго вышла в магазин.



Как сообщает 5 апреля пресс-служба Следственного комитета Московской области, инцидент произошел накануне в Дубне. Женщина нашла тело дочери в наполненной ванне. Мать сразу вызвала врачей, но скорая лишь констатировала смерть малышки.



По данным «МК», семья была благополучной. Муж приехал в Московскую область на заработки из Закарпатья, а его 25-летняя жена с трехлетней дочкой и четырехлетним сыном приехала к нему погостить.

