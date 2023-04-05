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    В Подмосковье трехлетняя девочка погибла, упав в ванну с горячей водой

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    8 комментариев

    В Подмосковье трехлетняя девочка погибла, упав в ванну с горячей водой. Ее четырехлетний брат не смог ей помочь. Мама детей в это время ненадолго вышла в магазин.

    Как сообщает 5 апреля пресс-служба Следственного комитета Московской области, инцидент произошел накануне в Дубне. Женщина нашла тело дочери в наполненной ванне. Мать сразу вызвала врачей, но скорая лишь констатировала смерть малышки.

    По данным «МК», семья была благополучной. Муж приехал в Московскую область на заработки из Закарпатья, а его 25-летняя жена с трехлетней дочкой и четырехлетним сыном приехала к нему погостить.

    По данным издания, мальчик видел, как сестра упала, но не смог ей помочь, потому что вода была слишком горячей.

    Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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    Комментарии 8

    dragvs05 Апр 2023 в 18:10
    "Мама детей в это время ненадолго вышла в магазин" - оставить детей одних это уже преступление. Непонятно что в голове у человека...
    +0−0
    VKuser58330105 Апр 2023 в 17:56
    Уважаемый главный Фонтан!!! Я Вас очень прошу! Проведите чистку кадров, вы становитесь прессой цвета мочи, если не сказать кала...
    +0−0
    VKuser19804505 Апр 2023 в 17:18
    Непонятно: если ты идешь в магазин, зачем тебе оставлять ванну с кипятком?
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