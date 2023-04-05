В Москве задержали организатора массовых драк с участием приезжих

Организатора массовых драк и четверых соучастников задержали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета столицы 5 апреля.



В настоящее время московские следователи расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, организованной группой). Как следует из материалов дела, в 2022 — 2023 годах приезжие из Средней Азии заранее планировали драки с участием несовершеннолетних.

На граждан, по данным СК, нападали группой в общественных местах, предварительно спровоцировав конфликт. Драки записывали на видео и после распространяли в соцсетях.

