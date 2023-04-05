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    Беспилотник сбросил взрывное устройство в Брянской области

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    5 комментариев

    Беспилотник, запущенный со стороны Украины, сбросил взрывное устройство в Суземском районе Брянской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

    В результате пострадал мужчина, которому оказывают медицинскую помощь. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

    В Кореневском районе Курской области в результате обстрела со стороны Украины обесточены три населенных пункта — Гордеевка, Успеновка и Троицкое, сообщил губернатор Роман Старовойт. Без электроснабжения остаются около 300 человек. Ремонтные работы начнут сразу, как только позволят требования безопасности.

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    Комментарии 5

    Спикуль05 Апр 2023 в 15:22
    Изверги!!! 300(ужос!!!)человек без света!!! НИЗАБУДИМНИПРАСТИМ!!!!
    +0−0
    Гость05 Апр 2023 в 15:14
    Странно, чего это они? Случилось чего? Может обидели чем соседей?
    +0−0
    Slava_Rossii205 Апр 2023 в 15:04
    ФСБ уже не контролирует границу и не может обеспечить спокойный сон россиян?
    +1−0
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