Беспилотник сбросил взрывное устройство в Брянской области

Беспилотник, запущенный со стороны Украины, сбросил взрывное устройство в Суземском районе Брянской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате пострадал мужчина, которому оказывают медицинскую помощь. Разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
В Кореневском районе Курской области в результате обстрела со стороны Украины обесточены три населенных пункта — Гордеевка, Успеновка и Троицкое, сообщил губернатор Роман Старовойт. Без электроснабжения остаются около 300 человек. Ремонтные работы начнут сразу, как только позволят требования безопасности.