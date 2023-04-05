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    Услышал крики: «Детей бери!» Очевидец рассказал, что происходило утром на месте прорыва на Рижском

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    5 комментариев

    Жителю дома, возле которого на Рижском проспекте прорвало трубу, утром 5 апреля позвонили и рассказали, что его машина тонет. На улице ему пришлось передвигаться с лыжной палкой на ощупь — ничего не было видно из-за пара.

    О произошедшем читатель Сергей рассказал «Фонтанке». «Всё начиналось как обычно, провожали сына, а он не смог зайти в арку: вода везде и пар», — отметил наш собеседник. После сообщения о тонущей машине он надел сапоги и сходил домой за лыжной палкой — боялся провалиться в промоину и «прощупывал» дорогу.

    «Еле-еле дошел до машины и услышал крики: "[Блин], детей бери!"», — добавил Сергей. По его словам, он с трудом разглядел маячки машины ДПС, сел в машину и осторожно поехал сквозь туман. Когда Сергей вернулся домой, оказалось, что напротив его окон в асфальте образовалась яма, в которую провалился чей-то автомобиль. Комната из-за пара превратилась в сауну.

    По предварительным данным, в результате прорыва пострадали пять человек, включая 10-летнего мальчика. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет.

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    Комментарии 5

    Anton_SPb05 Апр 2023 в 12:52
    Насколько помню «испытания» начались после заявления Сосули, о том что воду горячую летом нельзя выключать, мы же Европа. В первую же сверх снежную зиму 09-10 сварилось человек 10. В основном рвало в Купчино но в Приморском был прорыв на Оптиков /Стародеревенская. Год спустя большой фонтан Петергофа забил во дворе на Серебристом. Вопрос? А воду то горячую летом перестали отключать?
    +0−0
    Slava_Rossii205 Апр 2023 в 12:49
    Как вообще автомобиль оказался в яме? Очередной рисковый любитель ехать в тумане в метре от кипящего провала?
    Так и напрашивается картинка с Чипом и Дейлом.
    +0−0
    Anton_SPb05 Апр 2023 в 12:47
    Испытания теплосетей начались. Рекомендую всем скачать график с сайта и сверяться перед выездом. Ну и перед тем как вечером запарковать машину.
    +0−0
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