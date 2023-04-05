Услышал крики: «Детей бери!» Очевидец рассказал, что происходило утром на месте прорыва на Рижском

Жителю дома, возле которого на Рижском проспекте прорвало трубу, утром 5 апреля позвонили и рассказали, что его машина тонет. На улице ему пришлось передвигаться с лыжной палкой на ощупь — ничего не было видно из-за пара.
О произошедшем читатель Сергей рассказал «Фонтанке». «Всё начиналось как обычно, провожали сына, а он не смог зайти в арку: вода везде и пар», — отметил наш собеседник. После сообщения о тонущей машине он надел сапоги и сходил домой за лыжной палкой — боялся провалиться в промоину и «прощупывал» дорогу.
«Еле-еле дошел до машины и услышал крики: "[Блин], детей бери!"», — добавил Сергей. По его словам, он с трудом разглядел маячки машины ДПС, сел в машину и осторожно поехал сквозь туман. Когда Сергей вернулся домой, оказалось, что напротив его окон в асфальте образовалась яма, в которую провалился чей-то автомобиль. Комната из-за пара превратилась в сауну.
По предварительным данным, в результате прорыва пострадали пять человек, включая 10-летнего мальчика. Инцидентом заинтересовался Следственный комитет.