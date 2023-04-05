Забили стрелку в комментариях. На Замшиной школьницы сторожили нокаутированного охранника

Горячий диспут из социальных сетей вылился в кулачный бой в Калининском районе Петербурга. В больницу уехал верный друг, в отдел полиции — три школьницы.
Информация о драке на Замшиной, 17, поступила в полицию накануне около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 5 апреля. С помощью просили не медлить: кто-то якобы уже лежал без сознания.
Через считаные минуты наряд патрульно-постовой службы был на месте. Подтверждение слов звонившего нашли у педагогического колледжа. 19-летний охранник бара уже приходил в себя и смог пролить свет на случившееся. Подробностей добавили оказавшиеся там же девочки, младшей из которых 12 лет.
С их слов, все они — группа поддержки молодого человека, повздорившего с комментаторами под опубликованной в «ВК» фотографией. Итогом спора стала встреча, назначенная незнакомцами у колледжа.
Три школьницы — из шестого, седьмого и восьмого классов — выступали в роли разведчиц. В драке они как будто не участвовали, для этого были ещё человек пять и пневматический пистолет. Оружием молодой охранник будто бы пытался отпугнуть тех, кто накинулся на товарища. Не преуспел — его вывели из строя.
Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу. Девочек из отдела пришлось забирать родителям.