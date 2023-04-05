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    Забили стрелку в комментариях. На Замшиной школьницы сторожили нокаутированного охранника

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    10 комментариев

    Горячий диспут из социальных сетей вылился в кулачный бой в Калининском районе Петербурга. В больницу уехал верный друг, в отдел полиции — три школьницы.

    Информация о драке на Замшиной, 17, поступила в полицию накануне около семи часов вечера, стало известно «Фонтанке» 5 апреля. С помощью просили не медлить: кто-то якобы уже лежал без сознания.

    Через считаные минуты наряд патрульно-постовой службы был на месте. Подтверждение слов звонившего нашли у педагогического колледжа. 19-летний охранник бара уже приходил в себя и смог пролить свет на случившееся. Подробностей добавили оказавшиеся там же девочки, младшей из которых 12 лет.

    С их слов, все они — группа поддержки молодого человека, повздорившего с комментаторами под опубликованной в «ВК» фотографией. Итогом спора стала встреча, назначенная незнакомцами у колледжа.

    Три школьницы — из шестого, седьмого и восьмого классов — выступали в роли разведчиц. В драке они как будто не участвовали, для этого были ещё человек пять и пневматический пистолет. Оружием молодой охранник будто бы пытался отпугнуть тех, кто накинулся на товарища. Не преуспел — его вывели из строя.

    Пострадавшего увезли в Мариинскую больницу. Девочек из отдела пришлось забирать родителям.

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    Комментарии 10

    27455703905 Апр 2023 в 11:55
    Текст, набор букв, без смысла.
    +2−0
    Cashmare05 Апр 2023 в 11:52
    язык эзопа. или не "э", а "из"
    +2−0
    grannie05 Апр 2023 в 11:44
    и чо? и где? почему до сих пор не? замшесрач, ау!

    "о драке на Замшиной" всё же звучит довольно странно... Зачем убирать "улицу"?
    +0−0
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