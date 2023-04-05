Как мощны их лапищи! Петербургские Мрак и Сумрак ждут опекунов и играют со снеговиками

Молодые братцы-волки Мрак и Сумрак неплохо проводят время в Ленинградском зоопарке. Пока погода позволяет, они пробуют на зуб последних снеговиков и резвятся в снегу.
Снимки с питомцами 5 апреля публикует пресс-служба зоопарка. Его сотрудники отмечают, что волки быстро растут и развиваются, нуждаются в постоянном внимании и любви и были бы рады опекунам. Конечно, не в прямом смысле — так называют участников благотворительной программы зоопарка.
Работает это так: сделав добровольное пожертвование в пользу конкретного питомца, человек становится его опекуном. Он получает именную табличку на вольере подопечного и может в любое удобное время его навещать.
Ранее Ленинградский зоопарк предлагал подписчикам игру: оказалось, что отличить Мрака от Сумрака не так-то просто.