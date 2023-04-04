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    Показания Дарьи Треповой

    На Урале по обвинению в шпионаже арестовали семейную пару, работавшую на предприятии ОПК

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    Супружеская пара из Нижнего Тагила арестована по делу о госизмене. Региональное УФСБ считает, что мужчина и женщина шпионили в интересах Украины, работая на предприятии ОПК. Об этом 4 апреля сообщает ТАСС.

    В пресс-службе управления уточнили, что муж и жена были задержаны в результате проведенной спецоперации. Пара якобы передала спецслужбам Украины сведения, которые могли использовать против ВС РФ в условиях спецоперации. При обыске в квартире фигурантов нашли «предметы шпионской деятельности». Что именно, в УФСБ не рассказали.

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