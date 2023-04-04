Фотограф в Москве получил 1,5 года принудительных работ за подготовку акции на 9 Мая

Фотограф Григорий Мумриков получил полтора года принудительных работ за подготовку акции к Дню Победы в центре столицы. Приговор огласил Тверской районный суд, сообщает 4 апреля пресс-служба московских судов общей юрисдикции.



Мужчина признан виновным в пособничестве в покушении на хулиганство. Из материалов дела, которые приводит РИА Новости, следует, что Мумриков вместе с подельником собирались пустить дым желто-синего цвета через кондиционер. Для этого они посуточно арендовали квартиру на Тверской.



Фотограф был арестован, впоследствии переведен под домашний арест, его подельник скрылся за границей. Прокурор в прениях сторон просил назначить ему четыре года колонии.

