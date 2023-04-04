Арифметика счастья, или «Коэффициент Шуры Балаганова»

Superjob в очередной раз спросил россиян, сколько денег нужно им для счастья. Люди ответили: 195 тысяч рублей в месяц (меньше, чем это было 5 месяцев назад).

Дороже всего счастье «стоит» в Москве (265 тысяч), дешевле всего — в Ярославле (160 тысяч).

Мужчинам «для счастья» нужно 220 тысяч рублей в месяц, женщинам — 170 тысяч рублей.

Чем человек старше, тем он дороже платит за счастье: россиянам за 35 лет нужно 225 тысяч, «молодежи до 24 лет» — 130 тысяч.

Стоимость счастья растет и с уровнем реальных доходов респондентов: 145 тысяч оно стоит для людей с зарплатой до 50 тысяч рублей; а те, кто зарабатывает более 80 тысяч, оценивают свое счастье в 265 тысяч.



Что здесь важно.

Во-первых, денежное выражение счастья в РФ — это заурядные 2 000 евро ежемесячно, ничего особенного люди не просят.

Во-вторых, эта примечательная 30-процентная разница мужских и женских денежных притязаний — тот самый гендерный разрыв, который в России высок и нехарактерен для стран с аналогичным уровнем экономического развития. Но не беспокойтесь, женщины эту разницу компенсируют. Об этом говорит исследование «Отцы и дети: «премия» за отцовство на российском рынке труда» Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ (Экономический журнал ВШЭ. 2020; 24(2): 157–190.). Экономисты выявили сопоставимый разрыв в зарплатах «мужчин «с детьми» и «мужчин «без детей». Средние российские «мужчины с детьми» устойчиво зарабатывают в среднем на 25% больше, чем «бездетные». Огромная разница. С чего вдруг?



Может быть, это рост зарплаты отца стимулирует семью завести ребенка (вот, деньги есть, можем себе позволить)?

Или работодатели поощряют отцов увеличением зарплаты (типа, ему больше нужно)?

Или рождение ребенка дополнительно мотивирует мужчину к повышению производительности (там сверхурочные, вторая работа)?

Нет, отвечают ученые, никаких «премий за отцовство» не существует, а «наблюдаемый разрыв объясняется гипотезой (само)отбора: изначально более «производительные»(в денежном смысле) мужчины с большей вероятностью или раньше становятся отцами».



Получается, что женщины изначально ориентированы на отношения с мужчинами, «способными платить» (ну или хотя бы компенсировать тот самый гендерный разрыв в доходах). Это и обеспечивает женщинам равенство — если не в заработках и запросах, то в потреблении, как минимум.

А в-третьих — самое интересное.

Помните, в «Золотом теленке» Остап Бендер спрашивал Шуру Балаганова, сколько тому нужно денег для счастья? «Балаганов долго думал… и наконец объявил, что для полного счастья ему нужно 6 400 рублей, и с этой суммой ему будет на свете очень хорошо».



Меня всегда это занимало: почему именно 6 400 рублей? Не пять, не десять тысяч, а именно эта сумма?

Так вот, разговор Бендера с Балагановым происходит в 1929 году на Казанском вокзале в Москве. А средняя зарплата в столице CCCР составляла тогда 950 рублей в год. Таким образом, Балаганов просил «для счастья» 6,5 средних годовых зарплат москвича. Назовем эти 6,5 «коэффициентом Балаганова».

Люди «в среднем по России» сейчас оценивают «счастье» по формуле: 195 000 х 12 = 2 000 340 тысяч в год (для одного, для двоих оно составит 4 миллиона 680 тысяч рублей). Получается, на эту сумму можно жить год безбедно.



А сколько там у нас средняя годовая московская зарплата? По итогам 2022 года — 102 тысячи рублей в месяц.

Немного арифметики…

102 000 х 12 = 1 224 000. Еще раз умножим эту сумму на «коэффициент Балаганова» — на 6,5 — и получим 7 миллионов 956 тысяч рублей. Полторы «суммы семейного счастья» для пары «средних россиян».

А если посчитать «по Москве»? Предположим, что «московское счастье» стоит 260 000 х 12 = 3 120 000 рублей в год, и, умножив эту сумму на 2, получим 6 миллионов 240 тысяч в год.

Балаганов не хотел ничего экстремального! На 6 400 рублей в 1929 году он действительно мог купить себе и возможной спутнице год-полтора «комфортабельной жизни» — не больше, но и не меньше.



Так и сейчас люди просят для счастья только бытового комфорта и возможности не считать каждую тысячу рублей.

