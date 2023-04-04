Больше 14 кг косметики прихватили с собой из Италии две пассажирки. Их остановили в Пулково

В Пулково остановили двух женщин, прилетевших в Петербург из Италии. При себе у них нашли более 14 кг косметики и парфюмерии. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе СЗТУ .

Известно, что для прохождения таможенного контроля обе выбрали «зелёный» коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров для обязательного таможенного декларирования.

При досмотре в багаже у путешественниц нашли в сумме 344 единицы различной продукции. Они объяснили, что везут её для разработки новинок, что не позволяет отнести предметы к товарам для личного пользования.

«Товарами для личного пользования признаются те, что предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд», — рассказали в пресс-службе.



В действиях обеих женщин усматриваются признаки административного правонарушения по первой части 16.2 статьи КоАП РФ («Недекларирование товаров в установленной форме»).

