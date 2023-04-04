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    Показания Дарьи Треповой

    Больше 14 кг косметики прихватили с собой из Италии две пассажирки. Их остановили в Пулково

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    В Пулково остановили двух женщин, прилетевших в Петербург из Италии. При себе у них нашли более 14 кг косметики и парфюмерии. Об этом 4 апреля сообщили в пресс-службе СЗТУ.

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    Известно, что для прохождения таможенного контроля обе выбрали «зелёный» коридор, тем самым заявив об отсутствии товаров для обязательного таможенного декларирования.

    При досмотре в багаже у путешественниц нашли в сумме 344 единицы различной продукции. Они объяснили, что везут её для разработки новинок, что не позволяет отнести предметы к товарам для личного пользования.

    «Товарами для личного пользования признаются те, что предназначены для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд», — рассказали в пресс-службе.

    В действиях обеих женщин усматриваются признаки административного правонарушения по первой части 16.2 статьи КоАП РФ («Недекларирование товаров в установленной форме»).

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