В Петербурге задержан гость из США после демонстрации срама юной пассажирке автобуса

Меньше двух дней потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Невского района, чтобы отыскать мужчину, который заигрывал с
Как стало известно «Фонтанке», 2 апреля процессуально задержан
Днем в последний день марта школьница ехала в автобусе
По информации издания, иностранец признает эксгибиционистскую выходку.
Судя по его соцсетям, в Петербурге он не первый год. Обосновался в Металлострое. На своей странице рассказывает, что был студентом в петербургском вузе в 2014 году. Через год оставил учебу. Она, должно быть, давалась непросто: в тех же годах мужчина искал хоккейную команду и отмечал, что не может похвастаться знанием русского. На льду чувствует себя увереннее — играет в хоккей всю жизнь.