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    В Петербурге задержан гость из США после демонстрации срама юной пассажирке автобуса

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    Меньше двух дней потребовалось сотрудникам правоохранительных органов Невского района, чтобы отыскать мужчину, который заигрывал с 15-летней школьницей точечной демонстрацией гениталий.

    Как стало известно «Фонтанке», 2 апреля процессуально задержан 36-летний гражданин Соединенных Штатов. Уголовное дело по статье о развратных действиях ждало его в следственном отделе СК Невского района недолго. Его возбудили под конец рабочей недели после заявления матери восьмиклассницы.

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    Днем в последний день марта школьница ехала в автобусе № 328, когда на ее нравственность покусился сосед. Мужчина в приметной красной шапке с помпоном приспустил штаны и продемонстрировал то, что девочка-подросток видеть явно не желала. Своим шоком она поделилась с матерью, та — с полицией.

    По информации издания, иностранец признает эксгибиционистскую выходку.

    Судя по его соцсетям, в Петербурге он не первый год. Обосновался в Металлострое. На своей странице рассказывает, что был студентом в петербургском вузе в 2014 году. Через год оставил учебу. Она, должно быть, давалась непросто: в тех же годах мужчина искал хоккейную команду и отмечал, что не может похвастаться знанием русского. На льду чувствует себя увереннее — играет в хоккей всю жизнь.

    Фото: Дорожный инспектор.

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