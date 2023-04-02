В Петербурге задержан гость из США после демонстрации срама юной пассажирке автобуса

Как стало известно «Фонтанке», 2 апреля процессуально задержан 36-летний гражданин Соединенных Штатов. Уголовное дело по статье о развратных действиях ждало его в следственном отделе СК Невского района недолго. Его возбудили под конец рабочей недели после заявления матери восьмиклассницы.

Днем в последний день марта школьница ехала в автобусе № 328 , когда на ее нравственность покусился сосед. Мужчина в приметной красной шапке с помпоном приспустил штаны и продемонстрировал то, что девочка-подросток видеть явно не желала. Своим шоком она поделилась с матерью, та — с полицией.

По информации издания, иностранец признает эксгибиционистскую выходку.

Судя по его соцсетям, в Петербурге он не первый год. Обосновался в Металлострое. На своей странице рассказывает, что был студентом в петербургском вузе в 2014 году. Через год оставил учебу. Она, должно быть, давалась непросто: в тех же годах мужчина искал хоккейную команду и отмечал, что не может похвастаться знанием русского. На льду чувствует себя увереннее — играет в хоккей всю жизнь.