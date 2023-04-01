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    Усача в красной шапке ищут в Петербурге после рассказа о приставаниях к школьнице в автобусе

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    Петербурженка заявила, что ее дочь стала жертвой нездорового интереса взрослого мужчины. По ее словам, это произошло в автобусе.

    Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 1 апреля, в полицию горожанка обратилась накануне, спустя три часа после произошедшего. Она уточнила, что незнакомец приставал к ее 15-летней дочери в автобусе на перекрестке Прибрежной улицы и Шлиссельбургского проспекта.

    Нарушителя она описала так: усатый мужчина на вид 35–40 лет, плотного телосложения, в красной шапке, серых спортивных штанах, черной куртке и с черным рюкзаком.

    Возбуждено уголовное дело о развратных действиях. На предполагаемого преступника составили ориентировку. Происходящее должно было попасть на камеру видеонаблюдения – скоро запись должны проверить.

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