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    В Сочи пропали пятеро детей, родители сутки искали их сами

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    В Адлерском районе Сочи пропали пятеро детей. К поискам подключены волонтеры. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

    Пропавшим детям от 8 до 13 лет.

    «Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию», — говорится в сообщении.

    Известно, что в последний раз детей видели в гостинице «Аврора». Мальчики купались в бассейне, но после того, как им сделали замечание, убежали.

    Поиски ведут более 70 человек, и их число растет. Задействованы спасатели и казаки.

    Напомним, в конце марта в Петербурге пропали двое мальчиков 8 и 11 лет. Какое-то время родители занимались поисками самостоятельно, но потом обратились в полицию. Мальчиков нашли на следующий день. Оба погибли, оказавшись в Финском заливе.

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    СочиПропали дети
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