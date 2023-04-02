В Сочи пропали пятеро детей, родители сутки искали их сами

В Адлерском районе Сочи пропали пятеро детей. К поискам подключены волонтеры. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.



Пропавшим детям от 8 до 13 лет .

«Мальчики гуляли вместе в Адлерском районе и не вернулись домой вечером 31 марта. Родители самостоятельно занимались поиском детей в течение суток. Накануне вечером 1 апреля обратились в полицию», — говорится в сообщении.

Известно, что в последний раз детей видели в гостинице «Аврора». Мальчики купались в бассейне, но после того, как им сделали замечание, убежали.