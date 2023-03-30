«Позвонили, сказали: нужно опознать». Что известно о гибели детей на Васильевском острове

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Опасный мартовский лед Финского залива забрал жизни двух детей в Петербурге. Эксперты выясняют, от чего именно умерли мальчики — утонули или замерзли. Профессиональный поиск начали через 8 часов после того, как школьники перестали выходить на связь.



29 марта ничего не предвещало беды. 11-летний Андрей (имена мальчиков изменены. — Прим. ред.) проводил каникулы с пользой — занимался немецким с репетитором. После занятия он позвонил маме и отпросился погулять. Она разрешила. Это было в 12:30. Около 15:00 женщина решила позвонить сыну, узнать, как у него дела. Но механический голос в трубке сказал: «Абонент временно недоступен». Почуяв неладное, мама начала самостоятельные поиски. Выяснилось, что сын ушел гулять в роликовых коньках.



Самостоятельные поиски родители вели до полуночи: обзванивали знакомых, осматривали дворы. Выяснилось, что их сын ушел не один, а с восьмилетним Борисом из дома на Кораблестроителей. Младшего тоже искали родители. Ближе к полуночи поиски зашли в тупик, и взрослые обратились за помощью к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» и к полиции. Волонтеры сразу же начали работать в связке с правоохранительными органами.

С помощью камер удалось установить маршрут ребят: они пошли от «Кораблей» в сторону залива. Автономные группы ПСО «Лиза Алерт» сразу же начали осматривать береговую линию, согласно инструкциям. За час до рассвета тела были найдены в полынье. На место вызвали полицию, с их помощью погибших мальчиков вытащили на лед. Сотрудники правоохранительных органов оповестили родителей для опознания.



Корреспондент «Фонтанки» побывал на месте трагедии. Заснеженный пустырь, высокий укрепленный берег, на котором яркими пятнами выделялись два зеленых пластиковых мешка. Единственным человеком, согласившимся пообщаться с журналистами, стал крестный отец Андрея. Николай рассказал, что его крестник занимался фигурным катанием, играл на пианино и пел. Его родители, хоть и были в разводе, прикладывали все усилия, чтобы сын получил лучшее образование и их любовь. Папа часто приезжал, проводил время с сыном, занимался им.



«Мне жена позвонила и сказала, что нужно опознать. Мне сказали: «У Golden City, я прилетел сюда», — рассказал Николай, пряча покрасневшие от слез глаза.

По словам мужчины, его крестник дружил с Борисом, они часто встречались во дворе, чтобы поиграть.



«Как дальше жить теперь матери? Очень сложно, она не хочет жить», — сказал родственник школьника.

Учительница немецкого языка, с которой занимался Андрей до того, как пойти гулять, охарактеризовала своего ученика как домашнего ребенка.

«Мальчик был хороший, он музыкой занимался и иностранными языками. Домашний ребенок. Я с мамой еще не созванивалась, мы списывались только. Я пока не знаю, как ей тактично позвонить. Говорил, что после занятий собирается гулять. Немецкий изучал со мной несколько лет, два года, наверное», — рассказала преподавательница.



Однокашники погибших детей и их родители в шоке от случившегося. Своими переживаниями они делятся в комментариях под постом о поиске детей, который после известий о гибели превратился в симбиоз некрологов и дискуссионного клуба.

«У меня вопрос: люди, которые видели на прогулке маленьких одних детей, да еще один на роликах, вы почему мимо прошли, не поинтересовались, что они одни? Что опасен выход на лед, да еще и в вечернее время?» — задалась вопросом пользователь Анастасия. Масса людей возразили ей, ответив, что в таком возрасте гуляли одни всегда, и ничего — живы.



Другие комментаторы поспешили выразить сочувствие, но не без информации о том, что они сами дали своим детям правильное воспитание.

«Читаю и плачу от того, что детей больше нет. Моему ребенку 16 лет. Да, для меня он ещё ребенок. Я спокойна от того, что я знаю, что он находится дома. Я его вскормила, как говорится, и объяснила с молоком матери, что такое хорошо, и что такое плохо», — написала Лариса.

Так выглядит место трагедии. Источник: https://t.me/fontankaspb