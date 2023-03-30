    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как -4

    1 м/с, зап

    761мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.98eur83.49

    «Позвонили, сказали: нужно опознать». Что известно о гибели детей на Васильевском острове

    8245
    10 комментариев
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Опасный мартовский лед Финского залива забрал жизни двух детей в Петербурге. Эксперты выясняют, от чего именно умерли мальчики — утонули или замерзли. Профессиональный поиск начали через 8 часов после того, как школьники перестали выходить на связь.

    29 марта ничего не предвещало беды. 11-летний Андрей (имена мальчиков изменены. — Прим. ред.) проводил каникулы с пользой — занимался немецким с репетитором. После занятия он позвонил маме и отпросился погулять. Она разрешила. Это было в 12:30. Около 15:00 женщина решила позвонить сыну, узнать, как у него дела. Но механический голос в трубке сказал: «Абонент временно недоступен». Почуяв неладное, мама начала самостоятельные поиски. Выяснилось, что сын ушел гулять в роликовых коньках.

    Самостоятельные поиски родители вели до полуночи: обзванивали знакомых, осматривали дворы. Выяснилось, что их сын ушел не один, а с восьмилетним Борисом из дома на Кораблестроителей. Младшего тоже искали родители. Ближе к полуночи поиски зашли в тупик, и взрослые обратились за помощью к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» и к полиции. Волонтеры сразу же начали работать в связке с правоохранительными органами.

    ПоделитьсяПоделиться

    С помощью камер удалось установить маршрут ребят: они пошли от «Кораблей» в сторону залива. Автономные группы ПСО «Лиза Алерт» сразу же начали осматривать береговую линию, согласно инструкциям. За час до рассвета тела были найдены в полынье. На место вызвали полицию, с их помощью погибших мальчиков вытащили на лед. Сотрудники правоохранительных органов оповестили родителей для опознания.

    Корреспондент «Фонтанки» побывал на месте трагедии. Заснеженный пустырь, высокий укрепленный берег, на котором яркими пятнами выделялись два зеленых пластиковых мешка. Единственным человеком, согласившимся пообщаться с журналистами, стал крестный отец Андрея. Николай рассказал, что его крестник занимался фигурным катанием, играл на пианино и пел. Его родители, хоть и были в разводе, прикладывали все усилия, чтобы сын получил лучшее образование и их любовь. Папа часто приезжал, проводил время с сыном, занимался им.

    «Мне жена позвонила и сказала, что нужно опознать. Мне сказали: «У Golden City, я прилетел сюда», — рассказал Николай, пряча покрасневшие от слез глаза.

    По словам мужчины, его крестник дружил с Борисом, они часто встречались во дворе, чтобы поиграть.

    «Как дальше жить теперь матери? Очень сложно, она не хочет жить», — сказал родственник школьника.

    Учительница немецкого языка, с которой занимался Андрей до того, как пойти гулять, охарактеризовала своего ученика как домашнего ребенка.

    «Мальчик был хороший, он музыкой занимался и иностранными языками. Домашний ребенок. Я с мамой еще не созванивалась, мы списывались только. Я пока не знаю, как ей тактично позвонить. Говорил, что после занятий собирается гулять. Немецкий изучал со мной несколько лет, два года, наверное», — рассказала преподавательница.

    Однокашники погибших детей и их родители в шоке от случившегося. Своими переживаниями они делятся в комментариях под постом о поиске детей, который после известий о гибели превратился в симбиоз некрологов и дискуссионного клуба.

    «У меня вопрос: люди, которые видели на прогулке маленьких одних детей, да еще один на роликах, вы почему мимо прошли, не поинтересовались, что они одни? Что опасен выход на лед, да еще и в вечернее время?» — задалась вопросом пользователь Анастасия. Масса людей возразили ей, ответив, что в таком возрасте гуляли одни всегда, и ничего — живы.

    Другие комментаторы поспешили выразить сочувствие, но не без информации о том, что они сами дали своим детям правильное воспитание.

    «Читаю и плачу от того, что детей больше нет. Моему ребенку 16 лет. Да, для меня он ещё ребенок. Я спокойна от того, что я знаю, что он находится дома. Я его вскормила, как говорится, и объяснила с молоком матери, что такое хорошо, и что такое плохо», — написала Лариса.

    Так выглядит место трагедии. Источник: https://t.me/fontankaspb

    Трагическая практика показывает, что несчастье может произойти с любым человеком, вне зависимости от его возраста и воспитания. Место, где погибли дети, неглубокое. Несмотря на это, их нашли в воде. Почему ребята не смогли выбраться и что стало причиной смерти — утопление или переохлаждение — покажет следствие.

    Олеся Михайлова, Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Источник: <a href="https://vk.com/lizaalert_piter" class="io-leave-page _" target="_blank">Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер (vk.com)</a>
    Источник: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер (vk.com)

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    Родители и детиДети воспитаниеТрагедии с детьми
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 10

    Гость30 Мар 2023 в 14:24
    Вина целиком и полностью на родителях. Мало того, что они отпустили детей непонятно куда бе присмотрв, так ещё и не объясняли им, насколько опасно выходить на лёд в это время года. Я не хочу показаться циником или проявить злорадство, но родители получили высшую меру наказания, убив собственных детей своей беспечностью и низким уровнем готовности преподнести правильное воспитание.
    +1−3
    27447163830 Мар 2023 в 14:17
    Страшное горе для родителей! Страшно читать о гибели детей! Никакие соболезнования не утешат! А вот БЕЗРАЗЛИЧИЕ взрослых которые видят маленьких детей одних ( сравнивать с советскими временами бессмысленно!) и не интересуются КУДА? дети идут одни? Но более всего БЕЗРАЗЛИЧИЕ ПОЛИЦИИ! Ненавижу полицию! Буржуазия неспроста переименовала МИЛИЦИЮ в полицаев! Полиция служит НЕ людям, а исключитеЛьно власть имущим! ПРОПАЛО ЗА МЕСЯЦ 37 детей! ПОЛИЦИЯ ОБЯЗАНА ИСКАТЬ СРАЗУ, НЕ МЕДЛЮ НИ ЧАСА, НИ МИНУТЫ! В обществе капитализма ДРУГАЯ идеология - пофигизма и наплевательская к гражданам и даже к детям! Ответ полиции известен - "Мол пройдёт 3 дня -обращайтесь"! И даже такое : "Убьют - приходите"!
    +1−1
    VKuser15134690430 Мар 2023 в 14:16
    С трудом дочитал - слезы, слезы.. родителям соболезнования...страшная трагедия...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close