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    CNN: Дональд Трамп в начале следующей недели предстанет перед судом

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    Бывший президент США Дональд Трамп явится в суд из-за выдвижения обвинений в финансовых махинациях. Об этом 31 марта сообщает американский телеканал CNN.

    Ожидается, что Трамп предстанет перед судом в следующий вторник, 4 апреля. Текст обвинительного заключения засекречен и будет опубликовал в ближайшие дни.

    Накануне стало известно, что большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинения Дональду Трампу. Точные обвинения пока неизвестны, однако отмечается, что дело связано с выплатами порнозвезде Сторми Дэниэлс за ее молчание — она намеревалась рассказать свою историю об отношениях с Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году.

    Дональд Трамп станет первым экс-президентом США, которому предъявят обвинение по уголовному делу. Как отмечает New York Times, обвинительное заключение может быть объявлено в ближайшие дни, после чего бывшему главе Соединенных Штатов предложат сдаться властям.

    Напомним, что Дональд Трамп ждал, что его арестуют 21 марта, и призывал своих сторонников выходить на протесты.

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