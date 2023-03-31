CNN: Дональд Трамп в начале следующей недели предстанет перед судом

Бывший президент США Дональд Трамп явится в суд из-за выдвижения обвинений в финансовых махинациях. Об этом 31 марта сообщает американский телеканал CNN.



Ожидается, что Трамп предстанет перед судом в следующий вторник, 4 апреля. Текст обвинительного заключения засекречен и будет опубликовал в ближайшие дни.



Накануне стало известно, что большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинения Дональду Трампу. Точные обвинения пока неизвестны, однако отмечается, что дело связано с выплатами порнозвезде Сторми Дэниэлс за ее молчание — она намеревалась рассказать свою историю об отношениях с Трампом во время его предвыборной кампании в 2016 году.