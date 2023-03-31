    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -1

    1 м/с, с-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd77.32eur84.11

    Отца сестёр Хачатурян будут посмертно судить за сексуальное насилие и изготовление порно

    2041
    18 комментариев

    Бутырский суд столицы зарегистрировал дело в отношении Михаила Хачатуряна, погибшего от рук своих дочерей. Это следует из появившейся карточки в базе судов общей юрисдикции.

    Речь идёт о двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконном изготовлении порнографии и её распространении, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам.

    О том, что Следственный комитет России завершил расследование дела, стало известно 29 мая 2022 года.

    Убийство, получившее широкую огласку, было совершено в июле 2018 года в Москве. Три дочери нанесли Хачатуряну многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела при этом были выделены материалы в отношении младшей сестры, поскольку она была признана невменяемой в момент преступления. Её дело рассматривалось в Бутырском суде столицы в закрытом режиме. Его вернули вслед за делом старших сестёр, по которому Мосгорсуд не смог отобрать присяжных заседателей.

    В феврале 2020 года следствие вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Хачатуряна из-за его смерти. Однако в декабре Басманный суд столицы признал, что действия следователя по вынесению этого постановления были незаконными. Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания Хачатурян допускал жестокое обращение с дочерьми, наносил им побои, унижал и угрожал причинением физического насилия. Кроме того, принуждал к действиям сексуального характера. В марте 2021 года девушек признали потерпевшими по уголовному делу в отношении их отца.

    Согласно экспертизе, у Михаила Хачатуряна был «педофильный тип личности». Известно также, что девушки находились в полной зависимости от него — моральной и материальной.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Сестры ХачатурянСуд
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    Гость31 Мар 2023 в 19:51
    Педоистерия в действии
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close