Отца сестёр Хачатурян будут посмертно судить за сексуальное насилие и изготовление порно

Бутырский суд столицы зарегистрировал дело в отношении Михаила Хачатуряна, погибшего от рук своих дочерей. Это следует из появившейся карточки в базе судов общей юрисдикции.



Речь идёт о двух эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконном изготовлении порнографии и её распространении, а также об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нескольким лицам.



О том, что Следственный комитет России завершил расследование дела, стало известно 29 мая 2022 года.



Убийство, получившее широкую огласку, было совершено в июле 2018 года в Москве. Три дочери нанесли Хачатуряну многочисленные удары ножом и молотком. Действия девушек были квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору. Из основного дела при этом были выделены материалы в отношении младшей сестры, поскольку она была признана невменяемой в момент преступления. Её дело рассматривалось в Бутырском суде столицы в закрытом режиме. Его вернули вслед за делом старших сестёр, по которому Мосгорсуд не смог отобрать присяжных заседателей.

