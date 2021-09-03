FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
16
Печать

«Применял физическое и сексуальное насилие». Убитого дочерьми Михаила Хачатуряна посмертно признали педофилом

Убитого сестрами Хачатурян отца признали педофилом

Экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна, которого убили дочери, был «педофильный тип личности». Также эксперты признали, что девушки находились в полной зависимости от него — моральной и материальной, сообщает 3 сентября mk.ru.

В рамках экспертизы были опрошены соседи Хачатуряна, родственники, персонал медучреждения, где он лечился, друзья его дочерей, работники магазинов возле его дома, а также изучена медицинская документация. Выяснилось, что мужчина манипулировал окружающими с помощью угроз, оскорблений, унижения, «демонстрации насилия и жестокости», а также применял побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что дочери Хачатуряна находились в постоянном стрессе, полностью зависели от отца, родственники их не поддерживали, и девушки боялись за жизни — свои и сестер.

В мае сестер признали потерпевшими по делу об убийстве их отца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. По версии следствия, отец издевался над дочерьми и подвергал их насилию. За это сёстры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.

4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Как следует из материалов дела, на проведении дальнейшего расследования настояли сёстры умершего с целью его реабилитации.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

tochilshik
а убийство Кеннеди на него не повесили? как это посмертно.человек даже как то оправдаться уже не может.бабы с новыми силами сейчас начнут обвинять мужиков.
Чёрт Опасный
Да... а меня тогда признайте посмертно олигархом, Вам не трудно, а мне ... хотя уже пофиг будет)
Noisymouse
Дяденька, можно, и был полным отморозком и пр.пр, но на фотки "девочек" смотришь и понимаешь - да-да, именно так и выглядят запуганные и зашуганные жертвы многолетнего морального, физического и сексуального насилия.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний