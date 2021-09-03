«Применял физическое и сексуальное насилие». Убитого дочерьми Михаила Хачатуряна посмертно признали педофилом

В рамках экспертизы были опрошены соседи Хачатуряна, родственники, персонал медучреждения, где он лечился, друзья его дочерей, работники магазинов возле его дома, а также изучена медицинская документация. Выяснилось, что мужчина манипулировал окружающими с помощью угроз, оскорблений, унижения, «демонстрации насилия и жестокости», а также применял побои, издевательства, физическое и сексуальное насилие.

Экспертиза установила, что у Михаила Хачатуряна, которого убили дочери, был «педофильный тип личности». Также эксперты признали, что девушки находились в полной зависимости от него — моральной и материальной, сообщает 3 сентября mk.ru.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что дочери Хачатуряна находились в постоянном стрессе, полностью зависели от отца, родственники их не поддерживали, и девушки боялись за жизни — свои и сестер.



В мае сестер признали потерпевшими по делу об убийстве их отца. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.



Сестёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца в июле 2018 года. По версии следствия, отец издевался над дочерьми и подвергал их насилию. За это сёстры напали на него с ножом. На самооборону дело не переквалифицировали, несмотря на попытки Генпрокуратуры.



4 декабря 2020 года Басманный суд Москвы признал действия следователя по вынесению постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна в связи со смертью незаконными. Как следует из материалов дела, на проведении дальнейшего расследования настояли сёстры умершего с целью его реабилитации.

