С 3 по 7 апреля. В «ТЭК» предупредили об испытаниях сетей в семи районах Петербурга

В семи районах Петербурга на следующей неделе проведут испытания сетей. Специалисты задействуют максимальные температуры. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».
Проверки назначены на период с 3 по 7 апреля, то есть с понедельника по пятницу. Речь идёт о Фрунзенском, Красносельском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском и Колпинском районах.
На предприятии уточнили, что 3 апреля проведут испытания сетей от источников на Лиговском проспекте, 170/2 и Тамбовской улице, 14.
На следующий день, 4 апреля, — от 6-й Красносельской котельной, источников в Финском переулке, 4 и 7/2, улицы Боткинской, 3/2 и Финляндской улицы, 5.
В среду, 5 апреля, проверять будут трубопроводы от котельных на улице Вологдина, 2 и Мира, 26, а также на проспекте Металлистов, 60.
Завершающие испытания состоятся 6 апреля от источника на проспекте Стачек, 170, на улице Комиссара Смирнова, 4 и Бобруйской улице, 13, а также на Заводской улице, 15/2.
С 28 марта по 27 апреля ГУП «ТЭК СПб» запланировано всего 88 проверок трубопроводов, расположенных в 12 районах.