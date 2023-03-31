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    С 3 по 7 апреля. В «ТЭК» предупредили об испытаниях сетей в семи районах Петербурга

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    В семи районах Петербурга на следующей неделе проведут испытания сетей. Специалисты задействуют максимальные температуры. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК СПб».

    Проверки назначены на период с 3 по 7 апреля, то есть с понедельника по пятницу. Речь идёт о Фрунзенском, Красносельском, Калининском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском и Колпинском районах.

    На предприятии уточнили, что 3 апреля проведут испытания сетей от источников на Лиговском проспекте, 170/2 и Тамбовской улице, 14.

    На следующий день, 4 апреля, — от 6-й Красносельской котельной, источников в Финском переулке, 4 и 7/2, улицы Боткинской, 3/2 и Финляндской улицы, 5.

    В среду, 5 апреля, проверять будут трубопроводы от котельных на улице Вологдина, 2 и Мира, 26, а также на проспекте Металлистов, 60.

    Завершающие испытания состоятся 6 апреля от источника на проспекте Стачек, 170, на улице Комиссара Смирнова, 4 и Бобруйской улице, 13, а также на Заводской улице, 15/2.

    С 28 марта по 27 апреля ГУП «ТЭК СПб» запланировано всего 88 проверок трубопроводов, расположенных в 12 районах.

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