Ростовчанка, застрявшая в снежной пробке, благодарит петербургских спасателей, ехавших из ЛДНР

Фото: 161.ru Поделиться Поделиться





Беременной женщине, которая вместе с мужем застряла в пробке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, 31 марта помогли добраться до роддома, сообщает 161.RU со ссылкой на правительство региона.

Сотрудники ДПС утром доставили женщину в роддом Каменска-Шахтинского. По оценке медиков, угрозы здоровью нет. Её муж остался в автомобиле.



Местная жительница, вставшая в заторе на дороге Новошахтинск — Гуково, благодарит за помощь петербургских спасателей, которые ехали мимо.



«Выжившие в пробке между Сулином и Гуково. Хотелось бы поблагодарить службу питерских спасателей, которые ехали по этому участку дороги назад из ЛНР или ДНР, не знаю. Ребята, респект вам! Мы простояли на данном участке дороги с 17:00 до 11 [часов] сегодняшнего дня. Наши гуковские [спасатели] отфутболили нас — мол, сулинская территория, туда и звоните. Только в 9 утра пришла пожарная техника из Новошахтинска. На Гуково трасса стоит мёртво. Бездействие местных властей убивает. Стояли 16 часов без воды, без еды, некоторые уже и без топлива», — рассказала женщина (цитата по 161.RU).



Глава Гуково Евгений Гриненко отчитался о работе по ликвидации последствий ЧП.

«За ночь было высвобождено более 100 человек и 60 автомобилей, включая 1 междугородний автобус. Силами спасателей города Гуково для попавших в затор людей организован подвоз воды, продуктов питания и ГСМ. Кроме того, в городе Гуково работает пункт временного размещения, расположенный в городском Дворце культуры», — написал он в телеграм-канале.



ГУ МЧС России по Ростовской области

Движение по М-4, по предварительным прогнозам, планируется восстановить в полном объеме в течение суток, передаёт ТАСС со ссылкой на ГК «Автодор».



Мощный снегопад обрушился на Ростовскую область 30 марта. По данным 161.RU, таких осадков в конце марта в регионе не было с 1995 года. Трасса «Дон» встала на участке около 100 км, остановились и поезда. В городе Шахты, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах был введен режим ЧС. 31 марта движение на М-4 запустили в обе стороны, однако водители рассказывают, что дорога по-прежнему парализована. Без электричества в Ростовской области остаются более 30–35 тысяч человек, нехватка энергоснабжения ощущается в 95 населенных пунктах.

