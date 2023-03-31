Движение по М-4 открыли в обе стороны

Движение транспорта по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области запущено в обе стороны. Об этом 31 марта заявил в эфире телеканала «Россия 24» начальник областного ГУ МЧС Сергей Филиппов.
«В заторе находятся еще более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — сказал Филиппов (цитата по РИА Новости).
По состоянию на 11:00, пробка сократилась до 21 километра, передаёт 161.RU со ссылкой на МЧС. Утром она составляла 30 километров.
На трассе организовано шесть пунктов обогрева и ещё один — на дороге А-260, их список публикует 161.RU. В пунктах временного размещения, по словам Филиппова, находятся около 134 человек, в том числе около 30 детей. Спасатели вместе с добровольцами доставляют застрявшим людям топливо и воду.
По данным ГУ МЧС, к утру были демонтированы 5 барьерных ограждений, чтобы транспорт мог ехать в обратную сторону. Был эвакуирован 51 человек, в семи ПВР разместились 56 детей и 115 взрослых. В работах задействовано 238 человек и 132 единицы техники.
Новость дополняется.