Движение по М-4 открыли в обе стороны

Движение транспорта по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области запущено в обе стороны. Об этом 31 марта заявил в эфире телеканала «Россия 24» начальник областного ГУ МЧС Сергей Филиппов.



«В заторе находятся еще более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось», — сказал Филиппов (цитата по РИА Новости).

