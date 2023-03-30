В нескольких районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за снегопада

На Ростовскую область обрушился мощный снегопад, который оставил без света 35 тысяч людей и парализовал движение на трассе
Ранее сообщалось о том, что на трассе М-4 произошло несколько аварий и образовались заторы. Для ликвидации последствий снегопада участок магистрали перекрыли. Для букcировки машин на место направили спецтехнику МЧС. На магистрали развернули несколько пунктов обогрева.
Как отмечает издание 161.RU, такого снегопада в конце марта в Ростовской области не было с 1995 года. Очевидцы рассказали корреспонденту издания о том, что происходит на трассе. По их словам, машины стоят с половины двенадцатого дня, многие автомобили покрылись льдом, многие водители отправлялись на заправки с канистрами, потому что в баках заканчивался бензин.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что для перезапуска движения на трассе специалисты срезают тросовое ограждение на разделительной полосе. На месте находятся замглавы региона Сергей Бодряков, глава регионального управления МЧС Сергей Филиппов, представители «Автодора» и ГИБДД.