    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -4

    1 м/с, вос

    758мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd77.09eur83.76

    Петербургский поезд «застрял» в снежной буре под Ростовом. Он такой не один

    703
    обсудить

    Пленниками бушующей в Ростовской области стихии стали не только застрявшие на трассе «Дон» автомобилисты. Железнодорожный транспорт тоже выбился из графика, больше всего - состав, который везёт петербуржцев в Крым.

    Как сообщает «Гранд Сервис-Экспресс», к одиннадцати часам вечера 30 марта задерживаются четыре «Таврии». Почти на четыре часа опаздывает № 174 Москва - Евпатория. Следующий в обратном направлении №173 пока отстаёт примерно на час.

    На 3,5 часа задерживается №165 Симферополь – Москва. Сильнее всего непогода повлияла на планы пассажиров поезда №8. Он добирается из Петербурга Севастополь на 4,5 часа дольше заявленного в расписании.

    «Непрекращающийся снегопад», — объясняют в компании. — При задержке поезда более одного часа пассажир может сдать билет без удержания сборов в билетной кассе станции посадки».

    В пресс-службе СКЖД уточняют, что на перегоне между станциями Лихая и Каменская встали ещё три поезда.

    Снежное бедствие в Ростовской области парализовало движение на трассе М-4 «Дон», оставило без света десятки тысяч жителей. Прогнозы синоптиков неутешительные, в нескольких районах ввели режим ЧС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Снегопад в Ростовской области
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close