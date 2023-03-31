Петербургский поезд «застрял» в снежной буре под Ростовом. Он такой не один

Пленниками бушующей в Ростовской области стихии стали не только застрявшие на трассе «Дон» автомобилисты. Железнодорожный транспорт тоже выбился из графика, больше всего - состав, который везёт петербуржцев в Крым.
Как сообщает «Гранд Сервис-Экспресс», к одиннадцати часам вечера 30 марта задерживаются четыре «Таврии». Почти на четыре часа опаздывает № 174 Москва - Евпатория. Следующий в обратном направлении №173 пока отстаёт примерно на час.
На 3,5 часа задерживается №165 Симферополь – Москва. Сильнее всего непогода повлияла на планы пассажиров поезда №8. Он добирается из Петербурга Севастополь на 4,5 часа дольше заявленного в расписании.
«Непрекращающийся снегопад», — объясняют в компании. — При задержке поезда более одного часа пассажир может сдать билет без удержания сборов в билетной кассе станции посадки».
В пресс-службе СКЖД уточняют, что на перегоне между станциями Лихая и Каменская встали ещё три поезда.
Снежное бедствие в Ростовской области парализовало движение на трассе М-4 «Дон», оставило без света десятки тысяч жителей. Прогнозы синоптиков неутешительные, в нескольких районах ввели режим ЧС.