Петербургский поезд «застрял» в снежной буре под Ростовом. Он такой не один

Пленниками бушующей в Ростовской области стихии стали не только застрявшие на трассе «Дон» автомобилисты. Железнодорожный транспорт тоже выбился из графика, больше всего - состав, который везёт петербуржцев в Крым.

Как сообщает «Гранд Сервис-Экспресс», к одиннадцати часам вечера 30 марта задерживаются четыре «Таврии». Почти на четыре часа опаздывает № 174 Москва - Евпатория. Следующий в обратном направлении №173 пока отстаёт примерно на час.

На 3,5 часа задерживается №165 Симферополь – Москва. Сильнее всего непогода повлияла на планы пассажиров поезда №8. Он добирается из Петербурга Севастополь на 4,5 часа дольше заявленного в расписании.