Куда пойти 31 марта — 2 апреля: новые «Диалоги», марафон в Главном штабе и гастроли МХТ

Спектакль «Мой друг» Фото: Александра Торгушникова. Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Петербург начинает апрель ярко. Город принимает московских гостей в Александринке, шумит на концертах и помогает найти новых знакомых в «Севкабель Порту». В новом гиде — самые интересные события наступающих выходных: от новых «Диалогов» до масштабной DJ-вечеринки.



Актуальное МХТ привез «Дядю Ваню» До 8 апреля

Большие гастроли МХТ имени А. П. Чехова, приуроченные к грядущему 125-летию театра, начинаются в Петербурге. В первые же выходные публика увидит самую ожидаемую новинку — «Дядю Ваню» (16+) Дениса Азарова. Чеховский канон зазвучит на исторической сцене Александринского театра 31 марта и 1 апреля.



Фото: Александра Торгушникова. Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Диалоги» проведут от детективов к богам 2 апреля, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

Первый месяц весны заканчивается, и это значит, что «Подписные издания» принимают новые «Диалоги». На мартовской серии встреч речь пойдёт о людях и истории. В полдень главред журнала «Иностранная литература», литературовед Александр Ливергант представит биографию Агаты Кристи и расскажет, каким она была человеком. Сразу после доктор филологических наук Алексей Варламов расскажет о судьбе Василия Розанова, одного из самых известных авторов своего времени и любимой фигуры исследователей настоящего. Ведущим последней части станет медиевист Михаил Майзульс. Он представит написанную вместе с коллегами книгу «Вотивные практики от Средневековья до наших дней». Она о том, как люди обращаются к божествам и что предлагают им в дар. Вход на каждый диалог — по отдельной регистрации. На сайте и на YouTube проекта пройдут прямые эфиры.



«Севкабель Порт» знакомит со своими 1 и 2 апреля, 18+

«Севкабель Порт» объявляет эти выходные Днями резидента — «спонтанным фестивалем идей и ценностей». В программе — открытие маркета, лекции про кофе, парфюмерию, винтаж и фарфор, мастер-классы по катанию на скейтах и ретророликах, бесплатные часы растяжки и фитнеса. Участие в большинстве активностей бесплатное.



Послушать музыку Эрмитаж в эпицентре экспериментов с Рахманиновым 1 апреля, 13:00–18:00, 0+

В день рождения Сергея Рахманинова в Атриуме Главного штаба пять часов подряд музыканты Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, вокалисты «Петербург-концерта» и молодые пианисты будут исполнять произведения композитора. После закрытия Эрмитажа в 20:30 программа продолжится. Прозвучат Три романса в переложении для скрипки с оркестром и Вторая симфония. Вход на эту часть вечера — по отдельным билетам. Дирижёр — Сергей Стадлер. Мелодии разных стран — в Филармонии 1 апреля, 19:00, 6+

На сцене Малого зала Филармонии ансамбль народной музыки Acid Hasid представляет новую программу. Разнообразие материала впечатляет: за несколько часов прозвучат молдавские, еврейские, сербские, румынские мелодии, танцы и музыка македонских, болгарских, сербских, французских цыган. Ещё — танцевальные ритмы греческой народной застольной мелодии.



Повеселиться и потанцевать Blank унесёт в отрыв 1 апреля, 23:00, 18+

Клуб Blank отмечает свое пятилетие и закатывает большой праздник. Вечеринка Five Blank Years соберет 16 артистов — резидентов и друзей площадки, которые выступят на нескольких сценах и обеспечат «вытяжку энергии». В лайн-апе — диджеи и артисты, среди которых будут, например, Anit Levan, Nastya Tkacheva, Novikov. Pie, Rudenko Vasiliy Andreevich, Sad Alien, Veselychel, Zots.



«Ундервуд» уведет за горизонт 1 апреля, 20:00, 16+

В День смеха группа «Ундервуд» играет специальную весеннюю программу в клубе «Космонавт». «(Не)шуточный» концерт рокеры составили из любимых фанатами композиций и песен из альбома «За горизонтом».



Элджей покоряет новым 31 марта, 17:30, 12+

Не так давно рэпер Элджей выпустил новый альбом «Sayonara bоль», состоящий аж из 14 композиций. Теперь новые треки с него вперемешку с вышедшими до этого народными хитами исполнит в петербургском «Гигант Холле».

Сюзанна предложит «Альтернативу» 2 апреля, 19:00, 16+

Певица Сюзанна стала известной, когда ещё работала в дуэте с музыкантом Ромой Мальбэком. Теперь артистка выступает сольно и сотрудничает с композитором Никитой Каменским, которого поклонники инди-музыки могут знать по коллективу «ГЛУМ». В воскресенье Сюзанна выходит на сцену «Космонавта» и презентует новый альбом «Альтернатива».



В театрах На Моховой найдут выход в танце 1 апреля, 18:00, 12+

В учебном театре РГИСИ «На Моховой» — вечер пластических спектаклей. Первое отделение составили три части: «Пина. Танцуй, танцуй, иначе мы пропали!», хореографическая сюита по мотивам стихов китайского поэта Ли Бо «PRO Ли Бо» и постановка «Ночь на Ивана Купала». Второе отделение получило название «ПараФраз». Это большая пластическая композиция.

«Карамболь» отмечает юбилей «Мэри Поппинс» 2 апреля, 12:00, 6+

В это воскресенье государственный детский музыкальный театр «Карамболь» отмечает 20-летие со дня первой постановки мюзикла Максима Дунаевского «Мэри Поппинс, до свидания!». Зрителей и их родителей собирают в ДК Ленсовета, чтобы снова рассказать яркую волшебную историю о самой лучшей няне в мире — в виде большого театрального мюзикла. Два десятилетия назад ставить его пригласили кинорежиссёра Леонида Квинихидзе — того самого, который работал над классическим советским фильмом про Мэри Поппинс.

Театр «Легенда» покажет магию Гудвина 1 апреля, 11:00, 6+

В этот уик-энд в театре «Легенда» посреди ярких декораций и мультимедийных элементов будет происходить магия. В музыкальной постановке «Волшебник Гудвин: исполнение желаний» роль мага исполняет иллюзионист, фокусник Андрей Позняков. Основой истории стали самые яркие сцены из сказки о девочке Элли и её друзьях: Железном Дровосеке, Страшиле и Льве.

Узнать и увидеть новое У залива — искусство дрейфа 1 апреля, 15:00, 16+

Сооснователь и куратор Международного фестиваля медиапоэзии 101, лектор Университета ИТМО и академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Дарья Петрова погрузит в мир медиапоэзии и арт-медитаций и созерцания города. На встрече «Медиапоэтическая прогулка» в отделении библиотеки Маяковского в «Севкабель Порту» ведущая сначала обрисует рамки творческого направления, а потом предложит всем желающим создать коллективный проект в чате в Telegram и «подрейфовать» в зале и на улице. Нужна регистрация.



Петербург прошлого — на «Гоголевской неделе» С 1 по 9 апреля, 6+

Пространства библиотеки имени Гоголя на полторы недели превращаются в Петербург XIX века со старинным почтамтом, продуктовой лавкой и книжным магазином. Актёры петербургских театров введут зрителей в суть дела и проведут по самым интересным точкам на иммерсивных экскурсиях и квизах. Всё это часть «Гоголевской недели» — большого театрализованного фестиваля в библиотеке. Полное расписание — в группе во «ВКонтакте».

Через «Шаги» проведут к эмоциям 1 апреля — 1 мая, 16+

Выставка «Шаги» в ресторане «Есенин» показывает изменчивость тела и психики. Студентка Художественного лицея им. Б. В. Йогансона при Академии художеств, 15-летняя Апполинария переносит на полотна свои ощущения от входа во взрослый мир. Работы автора хранятся в частных коллекциях в России и Европе.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На экранах Тодоровский обратился к Замятину 31 марта, 19:00, 18+

Премьера картины «Наводнение» Ивана Тодоровского по повести Евгения Замятина — в кинотеатре «Аврора». В центре сюжета оказывается девушка, которая перестала разговаривать после потери родителей. Она тренируется в команде по плаванью, но окружающие к ней беспощадны. Фильм представит сам режиссёр.

«Тень Караваджо» затмевает прокат С 30 марта, 18+

До российских экранов добралась картина «Тень Караваджо» 76-летнего режиссера, актера и сценариста Микеле Плачидо. Снять ленту о жизни великого художника он мечтал почти что полвека.



Автор: youtube.com/Exponenta Film

Якутское кино закрепляется на рынке детективов С 30 марта, 18+

На этой неделе на экраны выходит «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Сюжет триллера вращается вокруг гибели школьницы и расследования её смерти. Девочка оставила записку с именем, и всё больше людей начинают думать, что убийца — сотрудник полиции.

«Любовь-морковь» затронет роботов С 30 марта, 16+

«Любовь-морковь. Восстание машин» исследует возможное будущее: души героев оказались в телах роботов, а машины получили человеческие тела. Искать выход из ситуации предстоит героям Гоши Куценко и Кристины Орбакайте.



Автор: youtube.com/Amedia Production

В «Третьем месте» — «Русский ковчег» 1 апреля, 19:00, 12+

В пространстве «Третье место» в субботу — показ ленты Александра Сокурова «Русский ковчег». Режиссер с командой в 2001 году снял картину с десятками актёров в залах Эрмитажа одним дублем за час и 29 минут. Роль французского маркиза, путешественника во времени, который переходит из зала в зал и наблюдает за жизнью правителей и традициями разных эпох, исполнил Сергей Дрейден.



Его проводником, невидимым зрителю наблюдателем, выступил сам Александр Сокуров. Сейчас костюмы, использованные в постановке, хранятся в Эрмитаже.