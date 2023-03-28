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    Элджей исполнит в Петербурге песни со своего нового альбома

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    Рэпер Элджей на нашей сцене занимает очень странную позицию — он популярен, он собирает большие площадки и регулярно выпускает новые песни, но при этом практически не дает интервью и не мелькает в тусовке. Но зато каждый его концерт — праздник для фанатов. Петербуржцы попадут на него 31 марта в «Гигант Холле» (12+).

    Фото: афиша концерта, vk.com/sayonaraboy
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    Повод для концерта весомый: в начале марта музыкант выпустил новый полноформатный альбом «Sayonara bоль», состоящий аж из 14 композиций — небывалая роскошь для артиста, который чаще стреляет синглами и яркими клипами. Причем это не короткие треки для «Tик-Тока» — первая же композиция альбома идет почти 4 минуты, что по меркам актуальной поп-музыки практически вечность. Судя по всему, новинка понравилась поклонникам — в соцсети «ВКонтакте» у «Sayonara bоль» уже почти 6 миллионов прослушиваний.

    Ну а тем, кто новинки еще не слышал, будет весело потанцевать под уже, несомненно, народные хиты Элджея: «Кадиллак», который он отлично исполняет и в одиночку, «Розовое вино», «Минимал» и другие.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: афиша концерта, vk.com/sayonaraboy

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