Микеле Плачидо снял фильм о Караваджо, о котором мечтал много лет

30 марта на экраны выходит фильм «Тень Караваджо». По сюжету, приговоренный к смертной казни за убийство художник бежит из Рима в Неаполь. До папы Павла V доходит слух, что художник берет в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров. Такого оскорбления Ватикан снести не может, — и в Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный агент, которому предстоит решить судьбу художника.
О жизни гениального художника-бунтаря снял кино 76-летний режиссер, актер и сценарист Микеле Плачидо. Российскому зрителю он больше всего памятен по роли комиссара Коррадо Каттани из сериала «Спрут». Плачидо более пятидесяти лет мечтал экранизировать жизнь Караваджо. В конце 60-х годов на площади Кампо-де-Фьори он придумал сцену, в которой Караваджо встретится с философом-еретиком Джордано Бруно на этой самой площади, — где позже Бруно сожгут на костре.
В фильме Бруно воплотил актер Джанфранко Галло («Гоморра»). Роль Тени досталась Луи Гаррелю («Мечтатели», «Маленькие женщины»). Изабель Юппер сыграла маркизу Констанцу Сфорца Колонну, покровительствовавшую Караваджо. Сам Микеле Плачидо предстал в фильме в качестве кардинала Дель Монте, еще одного друга и защитника художника. А роль самого Караваджо исполнил итальянец Риккардо Скамарчо, которого зрители могли видеть в картинах «Лоро» и «Джон Уик 2».
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Федор Дубшан