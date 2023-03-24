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    В кинотеатрах покажут «Любовь-морковь» с роботами. В главных ролях Гоша Куценко и Кристина Орбакайте

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    Фото: кадр из фильма
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    С 30 марта в кино — фильм Андрея Волгина «Любовь-морковь. Восстание машин» с Гошей Куценко и Кристиной Орбакайте. В четвертой части цикла о супругах, которые меняются телами, Андрей и Марина Голубевы окажутся в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Теперь им нужно понять, как преодолеть свои противоречия, найти контакт с сыном-подростком, который любит гаджеты. А ещё — поменяться обратно телами с роботами, которым очень понравилась человеческая жизнь.

    Напомним, что первый фильм франшизы вышел на экраны еще в 2007 году — по мотивам пьесы «Исполнитель желаний» белорусского драматурга Андрея Курейчика. На четвертую часть у продюсера Рената Давлетьярова не было планов, но Гоша Куценко, который с детства увлекался роботами, загорелся сюжетом про андроидов и убедил его снять очередной фильм. По мнению Давлетьярова, эта часть сериала вышла самой смешной.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: кадр из фильма

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