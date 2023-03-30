«Найдены. Погибли». Мальчики на Васильевском могли замерзнуть до смерти

«Фонтанка.ру»
Двое мальчишек отпросились у родителей и пошли гулять на берег Финского залива. Старшему было 11 лет, младшему – 8. Погибли оба.
Дети жили в одном дворе на Кораблестроителей. На прогулку они ушли в полдень 29 марта.
— У него практически свободного времени-то не было. Вот отпросился, — рассказал крестный отец старшего мальчика.
Дети взяли с собой коньки со сменным шасси, ведь один из ребят увлекался фигурным катанием.
— Он очень много занимался. Мама вкладывала в ребенка всё, что могла. Опекала его со всех сторон. И музыкой занимался, и танцевал, играл на пианино, пел, — добавил крестный. Мужчина приехал к Финскому заливу на опознание тела.
Мать отпустила сына гулять после занятий с репетитором по немецкому.
— Хорошая семья. Она, мать, одинокая, но все было хорошо у них. Она все время за ребенком смотрела, пылинки сдувала, всё вкладывала, занималась с ним, — описывает крестный отец.
Полицейские и добровольцы подключились к поискам детей в полночь. До этого родители пытались найти мальчиков сами.
Дети играли у кромки воды и соскользнули со льдины, сообщает полиция. В том месте неглубоко, но вода очень холодная — мальчики могли погибнуть от переохлаждения. Их тела нашли за час до рассвета — в полынье. Точную причину смерти выясняет следствие.