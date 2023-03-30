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    «Найдены. Погибли». Мальчики на Васильевском могли замерзнуть до смерти

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    4 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Двое мальчишек отпросились у родителей и пошли гулять на берег Финского залива. Старшему было 11 лет, младшему – 8. Погибли оба.

    Дети жили в одном дворе на Кораблестроителей. На прогулку они ушли в полдень 29 марта.

    — У него практически свободного времени-то не было. Вот отпросился, — рассказал крестный отец старшего мальчика.

    Дети взяли с собой коньки со сменным шасси, ведь один из ребят увлекался фигурным катанием.

    — Он очень много занимался. Мама вкладывала в ребенка всё, что могла. Опекала его со всех сторон. И музыкой занимался, и танцевал, играл на пианино, пел, — добавил крестный. Мужчина приехал к Финскому заливу на опознание тела.

    Мать отпустила сына гулять после занятий с репетитором по немецкому.

    — Хорошая семья. Она, мать, одинокая, но все было хорошо у них. Она все время за ребенком смотрела, пылинки сдувала, всё вкладывала, занималась с ним, — описывает крестный отец.

    Полицейские и добровольцы подключились к поискам детей в полночь. До этого родители пытались найти мальчиков сами.

    Дети играли у кромки воды и соскользнули со льдины, сообщает полиция. В том месте неглубоко, но вода очень холодная — мальчики могли погибнуть от переохлаждения. Их тела нашли за час до рассвета — в полынье. Точную причину смерти выясняет следствие.

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    Комментарии 4

    28028405330 Мар 2023 в 21:43
    Царствия небесного ребятам.Не уверен что имеет смысл искать виноватых.
    +3−0
    VKuser27909230 Мар 2023 в 21:31
    Весь этот намыв - зона смерти, причём давно. В конце 80-х жил на В.О., Наличная 36, к 7. Пошёл зимой прогуляться перед сном на том ещё намыве, в устье Смоленки. Песок под ногами поплыл, уехал на этом оползне по грудь в ледяную воду, проломив ногами лёд. Было мне лет 25, академическая гребля, велосипед, бег, силы были. Выбрался. А мальчикам этим сил не хватило.
    +7−1
    Гость30 Мар 2023 в 21:28
    Нашлись!
    +1−4
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