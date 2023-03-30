«Найдены. Погибли». Мальчики на Васильевском могли замерзнуть до смерти

Двое мальчишек отпросились у родителей и пошли гулять на берег Финского залива. Старшему было 11 лет, младшему – 8. Погибли оба.



Дети жили в одном дворе на Кораблестроителей. На прогулку они ушли в полдень 29 марта.

— У него практически свободного времени-то не было. Вот отпросился, — рассказал крестный отец старшего мальчика.