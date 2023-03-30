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    Глава комитета Госдумы по транспорту просит у правительства 200 млрд рублей на срочный ремонт федеральных трасс

    2018
    16 комментариев

    Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») попросил правительство России перенаправить 200 млрд рублей, уже выделенных в 2023 году на новые дорожные стройки, на срочный ремонт федеральных трасс. Об этом «Коммерсанту» 30 марта рассказал сам парламентарий.

    По словам Москвичева, минувшей зимой сложилась аномальная ситуация с большим количеством так называемых переходов температуры через ноль, когда влага попадает внутрь дорожного полотна и затем разрывает покрытие, образуя трещины. Депутат насчитал более 35 таких переходов и указал, что особенно сильные разрушения зафиксировали на трассах, где подходит срок ремонта или капремонта. Он отметил необходимость проведения хотя бы ямочного ремонта таких дорог. Объекты, на которых можно сэкономить, чтобы высвободить 200 млрд, Москвичев предлагает определить правительству и Минтрансу.

    В Федеральном дорожном агентстве (ФДА) изданию подтвердили, что весна в 2023 году носит затяжной характер, а в отдельных регионах страны только в первом квартале года не менее 35 раз произошли переходы через ноль.

    Оперативный ремонт, отметили в Росавтодоре, требуется на 16,5 тыс. км дорог.

    В Росгидромете по запросу «Ъ» провели оперативный анализ данных по Московскому региону, но ничего особенного не заметили. По сравнению с зимой 2020–2021 годов в 2021–2022 годах количество переходов было на 13 % меньше, в 2022–2023 годах — на 13 % больше. При этом в Минтрансе Подмосковья отметили, что минувшей зимой было около 50 переходов через ноль с обильными осадками.

    В Минтрансе Краснодарского края заявили, что зимой зафиксировали 63 перехода через ноль, из-за которых происходит разрушение асфальтобетонного покрытия на дорогах, а средств краевого бюджета на ремонт недостаточно.

    По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева, перепады температуры в республике бывают до пяти-шести раз в год, и проблема решается с помощью ямочного ремонта дорог. В Прикамье сильного разрушения дорог также не наблюдается, заявил директор пермского «Мостоотряда № 123» Юрий Истягин.

    Основные дорожные стройки закреплены в правительственном плане дорожной деятельности до 2027 года с финансированием в 13,2 трлн руб.

    По данным Росстата, общая протяженность дорог превышает 1,56 млн км, из них на трассы Росавтодора приходится 65 тыс. км.

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    Комментарии 16

    Гость30 Мар 2023 в 10:17
    Странно, а куда уходят деньги с транспортных налогов и платных парковок тогда?
    +0−0
    25346053130 Мар 2023 в 09:30
    Вечны Путин и ремонт дорог!
    +0−0
    funtanka30 Мар 2023 в 09:29
    Есть дороги которые стоят годами несмотря на нагрузку. Но разумеется такие чиновникам неинтересны. Для них Россия и россияне - дойная корова.
    +0−0
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