Глава комитета Госдумы по транспорту просит у правительства 200 млрд рублей на срочный ремонт федеральных трасс

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев («Единая Россия») попросил правительство России перенаправить 200 млрд рублей, уже выделенных в 2023 году на новые дорожные стройки, на срочный ремонт федеральных трасс. Об этом «Коммерсанту» 30 марта рассказал сам парламентарий.

По словам Москвичева, минувшей зимой сложилась аномальная ситуация с большим количеством так называемых переходов температуры через ноль, когда влага попадает внутрь дорожного полотна и затем разрывает покрытие, образуя трещины. Депутат насчитал более 35 таких переходов и указал, что особенно сильные разрушения зафиксировали на трассах, где подходит срок ремонта или капремонта. Он отметил необходимость проведения хотя бы ямочного ремонта таких дорог. Объекты, на которых можно сэкономить, чтобы высвободить 200 млрд, Москвичев предлагает определить правительству и Минтрансу.



В Федеральном дорожном агентстве (ФДА) изданию подтвердили, что весна в 2023 году носит затяжной характер, а в отдельных регионах страны только в первом квартале года не менее 35 раз произошли переходы через ноль.

Оперативный ремонт, отметили в Росавтодоре, требуется на 16,5 тыс. км дорог.

В Росгидромете по запросу «Ъ» провели оперативный анализ данных по Московскому региону, но ничего особенного не заметили. По сравнению с зимой 2020–2021 годов в 2021–2022 годах количество переходов было на 13 % меньше, в 2022–2023 годах — на 13 % больше. При этом в Минтрансе Подмосковья отметили, что минувшей зимой было около 50 переходов через ноль с обильными осадками.

