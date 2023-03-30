РБК: МТС объявит о ребрендинге, отказавшись от главного символа на логотипе

Компания МТС объявит о кардинальном ребрендинге и откажется от изображения яйца на логотипе, которое было там с 2006 года. Об этом 30 марта сообщает РБК со ссылкой на президента компании Вячеслава Николаева.



Новый логотип, по словам Николаева, будет представлять из себя квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Дочерние компании, такие как «МТС-авто», «МТС-музыка», будут также использовать красный квадрат с отрезанным уголком, в котором будет размещен логотип конкретного тематического направления. Слоган компании останется прежним.

