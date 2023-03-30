РБК: МТС объявит о ребрендинге, отказавшись от главного символа на логотипе

Компания МТС объявит о кардинальном ребрендинге и откажется от изображения яйца на логотипе, которое было там с 2006 года. Об этом
Новый логотип, по словам Николаева, будет представлять из себя квадрат красного цвета с буквами М, Т и С по периметру. Дочерние компании, такие как «МТС-авто», «МТС-музыка», будут также использовать красный квадрат с отрезанным уголком, в котором будет размещен логотип конкретного тематического направления. Слоган компании останется прежним.
Результаты исследований, также рассказал президент компании, показали, что узнаваемость бренда находится на уровне 98 процентов, но потребители ассоциируют МТС не с яйцом, а с красным цветом.
На вопрос о том, ожидает ли компания, что часть пользователей может уйти после смены логотипа, Николаев ответил, что «адептов яйца» у них нет.