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    В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе. Зарево пожара видно за десятки километров

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    В городском округе Пелым Свердловской области произошел взрыв на газопроводе с последующим возгоранием. Об этом ТАСС рассказал глава округа Шахит Алиев.

    По словам Алиева, людей в районе инцидента не было.

    По информации телеграм-канала 112, разгерметизация трубы произошла на участке газопровода Ямбург — Елец-1. На месте происшествия сейчас работают пожарные и бригады специалистов компании «Газпром-Трансгаз Югорск».

    Как отмечает екатеринбургское издание E1.RU, зарево от пожара на газопроводе видно за десятки километров от места возгорания.

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    Взрыв на газопроводеСвердловская область
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