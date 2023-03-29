В Свердловской области произошел взрыв на газопроводе. Зарево пожара видно за десятки километров

В городском округе Пелым Свердловской области произошел взрыв на газопроводе с последующим возгоранием. Об этом ТАСС рассказал глава округа Шахит Алиев.
По словам Алиева, людей в районе инцидента не было.
По информации телеграм-канала 112, разгерметизация трубы произошла на участке газопровода Ямбург — Елец-1. На месте происшествия сейчас работают пожарные и бригады специалистов компании «Газпром-Трансгаз Югорск».
Как отмечает екатеринбургское издание E1.RU, зарево от пожара на газопроводе видно за десятки километров от места возгорания.