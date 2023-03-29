«Спартак» больше всех потратил на агентов в 2022 году, «Зенит» — на втором месте

Информация о выплатах вознаграждений посредникам российскими футбольными клубами в 2022 году была опубликована Российским футбольным союзом (РФС) 29 марта. За 2022 год общий объем выплат превысил 1 млрд рублей, $1 млн и €23 млн. В частности, московский «Спартак» оказался лидером по этому показателю.
Список российских клубов по выплатам вознаграждений посредникам:
«Спартак» — 267 986 663 рублей, 4 817 960 евро, 36 658,63 долларов.
«Зенит» — 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро.
ПФК ЦСКА — 6 582 253,47 евро, 910 881 долларов.
Напомним, что «Спартак» по итогам прошлого сезона 2021/22 занял десятое место, «Зенит» — первое, а ЦСКА — пятое.