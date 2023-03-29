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    В школах Лаппеенранты впервые не появятся группы по изучению русского языка

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    Школы в финском городе Лаппеенранта, который граничит с Россией, не будут организовывать факультативные группы для изучения русского языка. Желающих получать знания оказалось недостаточно. Об этом 29 марта сообщают местные СМИ.

    Популярность русского языка, по данным медиа, рухнула во многих городах страны после начала СВО. Факультативный язык в учебных заведениях дети выбирают самостоятельно с четвёртого класса.

    Такую ситуацию в Лаппеенранте считают исключительной, поскольку русский всегда можно было выбрать в качестве дополнительного предмета в течение последних девяти лет. Не повезло и французскому. Ни в одной школе не набралось достаточного числа четвероклассников, чтобы организовать группу по его изучению.

    Самым популярным при этом оказался испанский язык. В качестве факультативного предмета его преподают во всех начальных школах города.

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    ФинляндияРусский языкЛаппеенранта
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