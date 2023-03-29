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    Москвич Юрий снял штаны и остался без Бали

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    Из Индонезии депортируют россиянина за снимок без штанов на вершине вулкана Агунг — самой высокой точке острова Бали. Об этом 29 марта сообщает местное издание The Jakarta Post.

    Еще туриста внесут в черный список и запретят въезжать в страну как минимум на полгода. «Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре», — заявил глава балийского управления по законодательству и правам человек Ангиат Напитупулу.

    Как уточняет Msk1, автором непристойной фотографии стал москвич-блогер по имени Юрий. Его снимок без штанов завирусился в интернете, москвичу стали поступать гневные сообщения от местных жителей. Вскоре он удалил пост из соцсетей, а затем записал видео с извинениями.

    «Единственное, что привело в произошедшему, — мое личное незнание. Изучив культуру и религию Бали, я осознал свою ошибку. Я готов принять личное участие и финансово поддержать церемонию подношения богам», — заявил москвич Юрий на видео.

    Россиянин уже встретился с местными жителями и помолился индонезийский богам. Еще ему предстоит пройти церемонию подношения божествам, чтобы усмирить таким образом их гнев.

    Агунг — вулкан, расположенный на острове Бали, является самой высокой точкой острова — его вершина находится на высоте 3142 метра над уровнем моря. Местные жители чтят Агунг: на местном диалекте это слово переводится как «гора-мать».

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    ТуризмДепортацияБалиИндонезия
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