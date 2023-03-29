Москвич Юрий снял штаны и остался без Бали

Из Индонезии депортируют россиянина за снимок без штанов на вершине вулкана Агунг — самой высокой точке острова Бали. Об этом 29 марта сообщает местное издание The Jakarta Post.

Еще туриста внесут в черный список и запретят въезжать в страну как минимум на полгода. «Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре», — заявил глава балийского управления по законодательству и правам человек Ангиат Напитупулу.

Как уточняет Msk1, автором непристойной фотографии стал москвич-блогер по имени Юрий. Его снимок без штанов завирусился в интернете, москвичу стали поступать гневные сообщения от местных жителей. Вскоре он удалил пост из соцсетей, а затем записал видео с извинениями.

