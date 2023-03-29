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    Градсовет рассмотрел обновленный облик «дома-гроба» на Карповке. Он больше не гроб

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    Градостроительный совет на заседании 29 марта рассмотрел проект корректировки фасадных решений строящегося жилого комплекса на углу Каменноостровского проспекта и набережной Карповки, получившего от экс-спикера ЗакСа Вячеслава Макарова неформальное название «дом-гроб».

    Заказчиком проекта является АО «Петроцентр», в качестве проектной организации выступило Архитектурное бюро «Студия 44». Здание прошло первый Градсовет еще в 2013 году.

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    «Почему мы изменили фасады? По нескольким причинам. Частично они абсолютно объективные, связанные с развитием этого проекта, частично — прошло все-таки много лет, и возникли какие-то другие подходы, и нас попросили, в том числе. Мы много совещались, нас попросили внести корректировки», — рассказал глава «Студии 44» Никита Явейн.

    В частности, со стороны Каменноостровского проспекта авторы упорядочили на лицевом фасаде систему окон — это основное изменение, объяснил Явейн. «Второй момент, который нам тоже показался правильным и логичным абсолютно. Если в предыдущем решении у нас наклонная плоскость кровли тут же переходила в вертикальную плоскость фасада, и возникало такое ощущение такого слома формы, то в сегодняшнем решении мы подняли немножко отметку карниза», — рассказал зодчий. Он добавил, что, кроме того, кровля визуально выделена другим цветом.

    В итоге, по словам архитектора, корректировка решения позволила убрать «лобовой переход от вертикальной плоскости к наклонной». Дворовые фасады при этом практически не претерпели изменений.

    Рецензент проекта экс-глава комитета по градостроительству Владимир Григорьев дал высокую оценку проекту. Он заявил, что «найдена прекрасная мера». «В целом дом получился. В нем есть и свежесть, и новизна приема», — заметил архитектор. Он же напомнил, что проект дома вызвал большой резонанс. В частности, против реализации этого проекта выступал на тот момент спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, который сейчас является депутатом Госдумы. Он прозвал ЖК «домом-гробом».

    Член Градсовета Евгений Герасимов заявил, что по-прежнему считает проект «крайне неудачным». По его мнению, проект практически не претерпел изменений.

    Михаил Мамошин поддержал предложенные изменения: «Я лично поддерживаю этот подход: вот это чуть-чуть увеличение какой-то традиционной фигуративной составляющей в этом доме пошло ему на пользу. И прежде всего в контекстуальном плане, что он стал более «петроградскосторонний». И даже по стилистике он хорошо попадает в нордическую линейку объектов Петроградской стороны».

    Его коллега по Градсовету Сергей Орешкин констатировал видимый результат: «От этапа к этапу проект доводится. Жалко, что с такими огромными паузами».

    Теперь членам совета предстоит проголосовать по проекту, процедура пройдет в очно-заочном режиме. Итоги голосования КГА опубликует позднее.

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