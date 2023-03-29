Везение — моё второе имя. Москвич присвоил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

Москвич решил улучшить свое материальное положение, попытав счастья в лотерею. Фортуна ему не улыбнулась, но свой взор на него обратила Фемида. Перед судом придется отвечать за украденные 12 тысяч лотерейных билетов, пишет 29 марта РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.



По данным издания, 50-летний мужчина в столице устроился на работу продавцом лотерейных билетов и присвоил их около 12 тысяч на общую сумму почти в 1,4 млн рублей.



По данным телеграм-канала Baza, усилия оказались напрасными, москвич ничего не выиграл.

