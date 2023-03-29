    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, Снег

    Ощущается как -5

    2 м/с, с-з

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.59eur82.78

    Везение — моё второе имя. Москвич присвоил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

    3705
    35 комментариев

    Москвич решил улучшить свое материальное положение, попытав счастья в лотерею. Фортуна ему не улыбнулась, но свой взор на него обратила Фемида. Перед судом придется отвечать за украденные 12 тысяч лотерейных билетов, пишет 29 марта РБК со ссылкой на источник в Следственном комитете.

    По данным издания, 50-летний мужчина в столице устроился на работу продавцом лотерейных билетов и присвоил их около 12 тысяч на общую сумму почти в 1,4 млн рублей.

    По данным телеграм-канала Baza, усилия оказались напрасными, москвич ничего не выиграл.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ17
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 35

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    35
    close