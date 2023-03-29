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    «Работает наша авиация». Губернатор объяснил грохот над Ростовом-на-Дону

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    Грохот над Ростовом-на-Дону объяснил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, причиной громкого звука, который слышали 29 марта на Западном и на левом берегу Дона, а также в Батайске, была работа авиации.

    Хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта, написал Голубев в своем телеграм-канале. «Работает наша авиация. Прошу сохранять спокойствие», — добавил губернатор.

    Грохот слышали в разных районах города. Ростовчане сообщали, что от звуковой волны дрожали стекла и срабатывала сигнализация на машинах.

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