«Работает наша авиация». Губернатор объяснил грохот над Ростовом-на-Дону

Грохот над Ростовом-на-Дону объяснил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, причиной громкого звука, который слышали 29 марта на Западном и на левом берегу Дона, а также в Батайске, была работа авиации.



Хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полёта, написал Голубев в своем телеграм-канале. «Работает наша авиация. Прошу сохранять спокойствие», — добавил губернатор.



Грохот слышали в разных районах города. Ростовчане сообщали, что от звуковой волны дрожали стекла и срабатывала сигнализация на машинах.

