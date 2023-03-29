В Волгоградской области мать едва не убила взрослого сына топором за отказ копать картошку

Житель Волгоградской области едва не погиб от руки собственной матери, которая решила воспитать великовозрастного сына топором. К конфликту поколений привели разные взгляды на воскресный досуг.
Виновной в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) 58-летнюю жительницу города Петров Вал признал Камышинский городской суд, сообщает 29 марта прокуратура региона.
Суд установил, что в воскресенье, 7 августа прошлого года, женщина копала картошку в огороде у своего частного дома. Ее 38-летний сын коротал выходной за спиртными напитками и помочь матери не захотел. Обозлившись, женщина в ходе ссоры схватила топор и нанесла им несколько ударов мужчине по голове. Его удалось спасти.
Вину пенсионерка признала частично. Суд приговорил ее к 6 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.