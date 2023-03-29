В Подмосковье школьница наняла киллеров для матери. Тело женщины выбросили к мусорным контейнерам

У мусорных контейнеров в Балашихе нашли тело женщины. Выяснилось, что смерть была насильственной, а предполагаемой заказчицей является ее 14-летняя дочь. Вероятные исполнители убийства не сильно старше. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области 29 марта.



Обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ), предъявили четверым подросткам 2009, 2006 и 2007 годов рождения.



Следствие полагает, что у школьницы был конфликт с матерью и она попросила своего знакомого поискать «киллеров» для женщины. Тот якобы попросил совершить расправу двух знакомых подростков, пообещав взамен 350 тысяч рублей.

