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    В Подмосковье школьница наняла киллеров для матери. Тело женщины выбросили к мусорным контейнерам

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    У мусорных контейнеров в Балашихе нашли тело женщины. Выяснилось, что смерть была насильственной, а предполагаемой заказчицей является ее 14-летняя дочь. Вероятные исполнители убийства не сильно старше. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета Московской области 29 марта.

    Обвинения в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ), предъявили четверым подросткам 2009, 2006 и 2007 годов рождения.

    Следствие полагает, что у школьницы был конфликт с матерью и она попросила своего знакомого поискать «киллеров» для женщины. Тот якобы попросил совершить расправу двух знакомых подростков, пообещав взамен 350 тысяч рублей.

    24 марта, пишет СК, девочка с приятелем и двумя юными исполнителями ждали прихода матери у нее в квартире. По предварительной информации, как только женщина переступила порог, ее задушили, а через два дня вынесли тело и выбросили возле мусорных контейнеров. Вскоре подростков задержали.

    Как удалось выяснить «МК», убитой было 39 лет. Она жила в съемной квартире в микрорайоне Изумрудный и работала риэлтором. Женщина продавала элитную недвижимость и копила на собственную квартиру. Дома якобы хранились 3,5 миллиона рублей наличными. Две недели назад, как уточняет издание, к школьнице в гости приехал ее 15-летний приятель, с которым она познакомилась в Интернете. Мать поначалу разрешила мальчику остаться, но когда его пребывание затянулось, попросила уехать домой, что и могло стать причиной ссоры.

    Следствие назначило ряд экспертиз по уголовному делу и намерено выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения.

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