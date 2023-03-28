МОК рекомендовал допустить россиян до Олимпиады, но условия почти невыполнимы

Фото: LAURENT GILLIERON / EPA/ ТАСС Поделиться Поделиться





По итогам первого дня исполкома МОК, который прошел в Лозанне 28 марта, россиян и белорусов рекомендовали допустить до международных соревнований, но с массой оговорок и условий. Кажется, Томас Бах хотел как лучше, но только всё испортил.



Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах на пресс-конференции по итогам исполкома сначала дал надежду, заявив, что МОК рекомендует федерациям допускать к участию в международных соревнованиях российских атлетов.

«Во время консультаций подавляющее большинство высказали ясное намерение, чтобы был открыт путь к участию спортсменов. МОК рекомендует принимать такое решение с условием, что оно может быть отозвано соответствующей международной федерацией. Спортсмены из России и Белоруссии должны соревноваться только как нейтральные спортсмены», — заявил Томас Бах.



Однако затем было высказано множество условий. Решение о допуске касается только тех спортсменов, которые не высказывались в поддержку спецоперации на Украине. Для этого МОК предложил международным федерациям создать специальные комиссии для рассмотрения вопросов допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Эта комиссия должна рассмотреть все соответствующие обстоятельства, в частности, публичные заявления, в том числе сделанные в социальных сетях; участие в провоенных демонстрациях или мероприятиях, а также демонстрация любого символа, поддерживающего войну на Украине, например, символа Z», — говорится в пресс-релизе МОК.



Исходя из этого критерия, например, гимнасту Ивану Куляку точно не видать Олимпиады. Год назад на этапе Кубка мира в Дохе он вышел на награждение с буквой Z на форме, нанесенной с помощью клейкой ленты. С большой долей вероятности также остаются без главных стартов четырехлетия все участники концерта-митинга к восьмилетию присоединения Крыма к России, который прошел в марте 2022 года в спорткомплексе «Лужники». Тогда на сцену выходили трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Все кроме Большунова вышли с буквой Z на форме, но вряд ли его это спасет.



Также исполком Международного олимпийского комитета предложил не считать команды из России и Белоруссии участниками международных соревнований в командных видах спорта.



«Команды из России и Белоруссии не должны рассматриваться как участники международных соревнований», — заявил Бах на пресс-конференции.

Таким образом, абсолютно все сборные по игровым видам спорта также лишаются любых шансов выступить на Олимпиаде. По той же причине мимо командные турниры по спортивной гимнастике. Вопросы остаются по групповым упражнениям в художественной гимнастике, так как там используется формулировка group, а не team. Та же ситуация в синхронном плавании, парном разряде у теннисистов и фигурном катании.



Но даже соответствие всем заявленным требованиям вообще ничего не гарантирует. Томас Бах подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) оставляет за собой право решать вопрос о допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Исполком МОК подчеркивает, что на исполкоме не обсуждалось участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже. МОК оставляет за собой право решить этот вопрос в соответствующее время, даже если они пройдут отбор по правилам своей федерации», — заявил президент МОК журналистам.



Он также отметил, что исполком вновь осудил действия России на Украине и сохранил санкции в отношении российских спортсменов.

«Флаги и иные символы не могут присутствовать на соревнованиях, официальные лица не могут быть приглашены на турниры. Эти санкции были наложены в феврале 2022 года. Сегодня исполком МОК подтвердил, что эти санкции остаются в силе», — сказал Томас Бах.

Таким образом, для тех, кто будет допущен, если такие всё же найдутся, будет использован термин «индивидуальные нейтральные атлеты» вместо «Олимпийские атлеты России», как это было на Олимпиаде в Пхенчхане, или «сборной Олимпийского комитета России» в Пекине. Соответственно и никаких гимнов и даже Первого концерта Петра Чайковского.



«В названиях и кодах на соревнованиях не должно быть ассоциаций с Российской Федерацией, Белоруссией, Олимпийским комитетом России, Олимпийским комитетом Белоруссии или их национальными федерациями. Спортсмены из этих стран должны соревноваться как «индивидуальные нейтральные атлеты» (AIN). Эмблема и логотип должны использоваться с этим акронимом», — говорится в сообщении.



Кроме того, исполком МОК рекомендовал не включать в общекомандный медальный зачет завоеванные «нейтральными» спортсменами из России и Белоруссии награды.

Но самым болезненным пунктом станет решение не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран. Дело в том, что в спортивные общества ЦСКА, СКА (армия), «Динамо» (МВД) входит подавляющее количество индивидуальных спортсменов. Например, спортсмены ЦСКА составили треть состава сборной России на летней Олимпиаде-2020, где они выиграли 45 медалей из 71. Что касается золота, то спортсмены в погонах взяли там 11 из 20 завоеванных россиянами золотых медалей. На зимней Олимпиаде-2022 из 32 наград (в том числе 6 золотых) армейцы выиграли 14 (в том числе 3 золотых). Теоретически ситуацию можно решить выходом из указанных спортивных обществ, но это уже точно могут воспринять как предательство уже внутри России.



В итоге условия настолько беспощадные, что даже те, кто еще недавно выступал за поездку российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе, кажется, уже не совсем уверены, что стоит идти на подобные уступки.

«Никто никуда не поедет, только единичные случаи. У нас почти вся команда — это ЦСКА и другие воинские подразделения. Никто никуда не поедет! Хотели допустить — допустили, поставив неприемлемые условия. Мы уверенно пропускаем Париж и Милан. Пролетаем как фанера над Парижем. Конечно, на такие условия не стоит соглашаться», — цитирует комментатора Дмитрия Губерниева РИА Новости.

Президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаил Рахлин в разговоре с «Фонтанкой» подчеркнул, что еще год назад был за выступление дзюдоистов в нейтральном статусе, но сегодня ситуация резко изменилась.



«Сегодня, я считаю, что надо ехать на Олимпиаду вообще безо всяких условий. Те критерии, которые сегодня озвучил Томас Бах, совершенно неприемлемы. Прошло то время, когда мы за ними бегали. Пусть теперь сами идут к нам. Мне кажется, настал момент, когда мы должны создавать собственные международные спортивные организации. Еще год назад я может быть подумал, но после сегодняшнего я категорически против таких условий. Хотя за спортсменов решать не могу», — подчеркнул Михаил Рахлин.



По крайней мере на уровне Олимпийского комитета России отношение к сегодняшним решениям МОК однозначное.

«Озвученные параметры и критерии возвращения россиян на международные старты абсолютно неприемлемы. Нынешние параметры допуска никак не будут способствовать возвращению российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решения исполкома МОК являются не более, чем фарсом, который не направлен на нормализацию ситуации, в которой грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской хартии и Устава ООН», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте ОКР.

В подобной манере высказываются большинство другие функционеров и спортсменов.

«А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой «международной комиссии» разбирать мои взгляды и убеждения и решать, допустить ли меня до Кубка мира. Бегайте сами в таком случае. А я могу лишь повторить то, что говорила целый год: все трудности мы преодолеем. Обязательно и без сомнений», — заявила в своих соцсетях олимпийская чемпионка Пекина-2022, лыжница Вероника Степанова.



Еще один спортсмен не под запись сказал «Фонтанке», что проще и надежнее сменить гражданство, чем попытаться пройти через фильтр МОК. Кажется, вместо того чтобы дать надежду российским атлетам, Томас Бах окончательно похоронил их веру.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

