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    Петербуржец нашел в шкафу умершего отца боевой арсенал и добросовестно вызвал полицию

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    10 комментариев

    Житель Красносельского района обнаружил в квартире умершего отца автомат Калашникова и немалое количество патронов. Он добросовестно вызвал полицию и передал сотрудникам находки.

    О неожиданном «кладе» в квартире дома по улице Политрука Пасечника 43-летний петербуржец заявил два дня назад, сообщает 28 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Он разбирал вещи в квартире отца, умершего в прошлом году, и нашел в шкафу автомат и банку, где лежало 137 патронов разного калибра.

    Полиция проверяет, откуда взялись боеприпасы.

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    Комментарии 10

    Гость28 Мар 2023 в 20:07
    Фонтанка, с какой целью вы нанимаете на работу жертв ЕГЭ? Или это специально? Заголовок в глаза не бросается? Кто кого нашел? Жуть... "Петербуржец нашел в шкафу умершего отца боевой арсенал"
    +0−1
    Польза санкций28 Мар 2023 в 20:02
    Вы тоже прочитали "Петербуржец нашел в шкафу умершего отца"?
    +1−0
    Польза санкций28 Мар 2023 в 20:01
    Вы оже прочитали "Петербуржец нашел в шкафу умершего отца"?
    +0−0
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