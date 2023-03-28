Петербуржец нашел в шкафу умершего отца боевой арсенал и добросовестно вызвал полицию

Житель Красносельского района обнаружил в квартире умершего отца автомат Калашникова и немалое количество патронов. Он добросовестно вызвал полицию и передал сотрудникам находки.
О неожиданном «кладе» в квартире дома по улице Политрука Пасечника 43-летний петербуржец заявил два дня назад, сообщает 28 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Он разбирал вещи в квартире отца, умершего в прошлом году, и нашел в шкафу автомат и банку, где лежало 137 патронов разного калибра.
Полиция проверяет, откуда взялись боеприпасы.