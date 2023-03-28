Максим Горький внимательно смотрит на прохожих с дома по Каменноостровскому проспекту

Световая инсталляция с изображением Максима Горького (Алексея Пешкова) появилась на фасаде дома 26–28 по Каменноостровскому проспекту. Демонстрацию приурочили к 155-летию со дня рождения писателя, рассказали 28 марта «Фонтанке» в пресс-службе Государственного литературного музея «XX век».
Помимо представителей музея, проект придумывали и реализовывали сотрудники СПб ГБУ «Ленсвет» и городских комитетов по градостроительству и энергетике. Район для инсталляции выбрали неслучайно — в 1914–1921 годах писатель жил в доме 23 по Кронверкскому проспекту. В 1932 году этому проспекту даже дали имя Горького, но вернули прежнее название в 1991-м. Сейчас на перекрестке Кронверкского и Каменноостровского проспектов находится памятник Горькому.
Увидеть проекцию можно в темное время суток. В Петербурге и по-другому отметят 155-летие со дня рождения писателя: например, в Музее политической истории уже открылась тематическая экспозиция, авторы которой обещали сфокусироваться на отношениях Горького с властью.