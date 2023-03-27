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    В Музее политической истории расскажут про отношения Горького с Лениным и Сталиным

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    На экспозиции вы увидите фото, копии документов и другие материалы, некоторые из которых широкой публике представят впервые. Среди таких уникальных экспонатов — фото посещения Горьким Соловецкого лагеря особого назначения и посмертная маска писателя (их для экспозиции предоставит Пушкинский дом).

    Фото: афиша выставки предоставлена Музеем политической истории России
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    Музей политической истории отметит 155-летие Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова) многогранным и актуальным проектом. Авторы обещают сфокусироваться на отношениях писателя с властью. В собрании Музея политической истории хранятся фотографии и копии документов, открытки, журналы с публикациями писателя, газеты, выпускавшиеся при его участии, его скульптурные изображения. Впервые зрителям представят архивные материалы, связанные с поездкой Горького в Америку в 1906 году.

    Кроме того, на выставке будут фото и документы о пребывании писателя на итальянском острове Капри в 1906/13 годах. Из архивных писем вы сможете узнать об отношениях Горького с властью и о том, как он в 1917/21 годах защищал деятелей науки и культуры, о работе по охране памятников истории и искусства. Также на экспозиции будут посмертная маска писателя (из Пушкинского дома) и сценические костюмы Татьяны Дорониной и Павла Луспекаева, сыгравших главные роли в спектакле БДТ «Варвары» по пьесе Горького, которые предоставит Музей театрального и музыкального искусства.

    Выставка «МАКСИМально Горький» пройдет в Музее политической истории с 28 марта (открытие в 15:30) по 4 октября 2023.

    12+

    Анастасия Семенович

    Фото: афиша выставки предоставлена Музеем политической истории России

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