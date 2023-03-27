Финляндия изменила время работы пунктов пропуска на границе с Россией

Пункты пропуска на границе Финляндии и России будут работать по новому расписанию, согласованному с российской стороной, заявила финская пограничная служба.

Как говорится в сообщении от 27 марта, из-за перехода на летнее время МАПП «Райа-Йоосеппи» в Лапландии будет работать с 9 до 15 часов по финскому времени. МАПП «Салла» — с 11 до 15 часов по финскому времени. 09:00 до 15:00 по финскому времени.

Как писала «Фонтанка», российским туристам въезд в Финляндию разрешен только для транзита в третьи страны за пределами Шенгена. Из-за закрытия границы и санкций финны фиксируют резкий рост числа нарушителей на границе.