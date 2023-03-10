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    Финны фиксируют «огромный рост» преступлений из-за санкций против России

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    Число таможенных преступлений на российско-финской границе выросло с одного-двух до трех сотен, сообщил руководитель отдела правоприменения таможни Финляндии Ханну Синкконен.

    «Огромный рост числа преступлений — одно из самых заметных изменений последнего года. Санкции против России и Белоруссии привели к тому, что количество преступлений, которые оказались на предварительном расследовании, увеличилось до более чем 300 в прошлом году, тогда как обычно каждый год было всего несколько случаев», — цитирует Ханну Синкконена финская таможня на своём сайте 10 марта.

    Финляндия закрыла границы для российских туристов, но пускает для транзита за пределы ЕС.

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