Не честная драка, а избиение. Петербурженка рассказала о нападении толпы подростков на сына

Восьмиклассник из школы Красносельского района Петербурга оказался один против толпы после обидных слов, которые самому активному из нападавших написал другой человек. Об этом «Фонтанке» 24 марта сообщили мать пострадавшего.

Как рассказала петербурженка, избиению её 14-летнего сына предшествовал конфликт в чате класса в Telegram 18 марта. По её словам, первое сообщение написала бывшая одноклассница, которая создавала группу до своего перехода в другое заведение из-за неуспеваемости. Мальчик ответил. Эпистолярная перепалка едва ли включала в себя больше четырёх реплик, но её подхватили одноклассники, в том числе тёзка сына.



Куда свернула переписка, пострадавший школьник не знает. В тот день у него были занятия в музыкальной школе. К вечеру группы уже не существовало. На следующий день он написал девочке в ВК, извинился и получил заверения, что инцидент исчерпан, насилия она не хочет.



21 марта у школы собралось десять, а то и четырнадцать ребят. Интересовались конкретным восьмиклассником. Причём, как говорит мать, настолько активно, что поймали двоих из его класса и с телефона одного из них названивали сыну и пытались вычислить его местоположение.



По словам женщины, «допросу» подвергся как раз тёзка её сына. Он же, насколько ей известно, со своего номера позже стал писать оскорбления приятелю бывшей одноклассницы.

По информации «Фонтанки», он учится в восьмом классе другой школы и уже успел рассказать сотрудникам об обидных сообщениях, называя автором пострадавшего. Кульминацией стали события 22-го числа, когда 14-летнего подростка у входа в школу окружила толпа сверстников и призвала к ответу за чужие слова в смартфоне незнакомца.

«Оттащили на спортивную площадку и стали избивать. За всем этим наблюдала бывшая одноклассница. Баллончики были у четверых или пяти, кастет - у одного», - рассказывает петербурженка.



Сын описал ей двоих самых активных, которые били первыми. Остальные, по его словам, ролью зрителей не ограничились и добавили от себя, когда он уже оказался на земле среди разбросанных вещей. Вырваться не удавалось больше часа, на помощь никто не пришёл.

Мать говорит, что мальчик забежал в школу с разбитым в кровь лицом, зачинщики поджидали на территории. Позже двое из них заявили, что дрались будто бы по чести, а не толпой. Правда, насколько известно, в больницу с травмами попал только их единственный оппонент.

