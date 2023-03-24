Толпа подростков смотрела, как бьют школьника в Петербурге. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Красносельского района организовала проверку по факту нападения на восьмиклассника на юго-западе Петербурга. Он рассказывает о чёртовой дюжине с кастетами и баллончиками, его противники — о злом языке и честной драке.

Как сообщили в прокуратуре 24 марта, 14-летний школьник госпитализирован с ушибами и ссадинами. По предварительным данным, два дня назад неподалёку от лицея его избила группа из тринадцати подростков.

По информации «Фонтанки», столько соперников насчитал сам мальчик. Родителям он рассказал, что в среду после уроков вышел из лицея на Маршала Захарова и попал в окружение на ближайшей детской площадке. Его пугали кастетами, газовыми баллончиками, толкали и принуждали драться с одним из подростков. Тот якобы ронял его на землю, бил по лицу и животу, в том числе ногами.



Укрыться удалось в школе, откуда мальчика забрал знакомый старшей сестры. Присутствие взрослого будто бы не остудило юношеский пыл, и к машине он прошёл едва ли не под улюлюканье.

Из агрессивной толпы восьмикласснику удалось выделить троих знакомых, остальных он, как говорит, не узнал.

Сотрудники правоохранительных органов установили инициатора сходки. Это ровесник пострадавшего, учащийся в восьмом классе другой школы Красносельского района. Он успел рассказать свою версию. Некоторое время назад от приятелей он узнал, что лицеист оскорбляет его — за спиной и в соцсетях. Позже тот будто бы перешёл в личные сообщения и писал нехорошее не только о юноше, но и о его матери, которая воспитывает его одна. Стерпеть такое не смог, несколько раз безуспешно пытался встретиться один на один, а потом бросил клич по друзьям.



С его слов, драка была честной. Бились один на один, хоть и при свидетелях, лежачего не били. Кастеты и баллончики не иначе привиделись. Численность тоже скромнее: группа поддержки состояла из 6–8 парней и девочек. Перед боем от лицеиста требовали извинений, он отказал. После — спокойно дали уйти в школу. Инициатор как будто остался удовлетворён результатом и собирался догнать и пожать руку. Примириться, судя по всему, не вышло.

Примерно то же сотрудники услышали от одноклассника. Он добавил, что и сам успел наслушаться обидного от побитого знакомого.

