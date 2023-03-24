Главного таможенного инспектора Балтийской таможни отправили под стражу по делу о взятках

Пушкинский районный суд отправил под стражу до 22 мая главного таможенного инспектора Балтийской таможни Елену Сальман. Об этом 24 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Сальман обвиняют в трёх эпизодах получения взятки.



Предварительное следствие установило, что Сальман через посредника, в роли которого выступила её дочь, получила взятки от нескольких компаний за ускоренное оформление товаров по декларациям.



Елену Сальман задержали вчера, сегодня ей предъявили обвинение.



Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что фигурантом этого дела стал также начальник отдела Центра электронного декларирования Мартынов.

