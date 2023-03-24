    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    1 м/с, зап

    748мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd76.31eur83.15

    Главного таможенного инспектора Балтийской таможни отправили под стражу по делу о взятках

    957
    обсудить

    Пушкинский районный суд отправил под стражу до 22 мая главного таможенного инспектора Балтийской таможни Елену Сальман. Об этом 24 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Сальман обвиняют в трёх эпизодах получения взятки.

    Предварительное следствие установило, что Сальман через посредника, в роли которого выступила её дочь, получила взятки от нескольких компаний за ускоренное оформление товаров по декларациям.

    Елену Сальман задержали вчера, сегодня ей предъявили обвинение.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что фигурантом этого дела стал также начальник отдела Центра электронного декларирования Мартынов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Взятка
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close