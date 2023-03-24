Главного таможенного инспектора Балтийской таможни и ее коллегу задержали по уголовному делу о взятках

Главного таможенного инспектора Балтийской таможни и начальника отдела Центра электронных деклараций СЗТУ задержали по подозрению в получении взяток за ускоренное оформление товаров по декларациям. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления СК на транспорте.

По данным 47news, уголовные дела возбуждены в отношении 51-летней главного инспектора Сальман и 38-летнего начальника отдела Центра электронного декларирования Мартынова.