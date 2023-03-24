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    Главного таможенного инспектора Балтийской таможни и ее коллегу задержали по уголовному делу о взятках

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    Главного таможенного инспектора Балтийской таможни и начальника отдела Центра электронных деклараций СЗТУ задержали по подозрению в получении взяток за ускоренное оформление товаров по декларациям. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления СК на транспорте.

    По данным 47news, уголовные дела возбуждены в отношении 51-летней главного инспектора Сальман и 38-летнего начальника отдела Центра электронного декларирования Мартынова.

    Следствие полагает, что в период с сентября 2017 до октября 2022-го главный инспектор получила больше 150 тысяч рублей от компаний-импортеров. В обмен, как сообщает СК, предпринимателям обещали ускорить пропуск товаров по декларациям, поступившим в отдел таможенного оформления и контроля Центра электронного декларирования СЗТУ. Добавляется, что деньги отправлялись на банковскую карту дочери подозреваемой, которая выступала посредницей.

    Начальник отдела Центра электронного декларирования, по версии следствия, получил за аналогичное более 290 тысяч рублей в период с начала февраля до середины марта этого года.

    Таможенникам предъявили обвинение, следствие будет ходатайствовать об аресте.

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