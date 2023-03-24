Пассажир из Дубая с незадекларированными долларами напал на таможенника в Пулково под камеры. Он устал ждать протокола

Неправедный гнев из-за долгого ожидания оформления нарушения при провозе валюты может стоить пассажиру из Дубая нескольких лет жизни в изоляции.



Как сообщили в пресс-службе СЗТУ 24 марта, конфликт начался практически с первых слов общения мужчины с сотрудниками таможни. Его попросили показать на контроле товары или наличные денежные средства, которые должны быть задекларированы. Выяснилось, что пассажир перевозил сумму большую, чем разрешено, на 5 087 долларов США.



Мужчина занервничал и начал оскорблять таможенников, потом перешел на угрозы и в конце концов напал на одного из сотрудников.

