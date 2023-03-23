В деле генерала Росгвардии, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, появились новые фигуранты

В уголовном деле, которое было возбуждено в отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу генерала-майора Вадима Драгомирецкого, есть еще фигуранты. Об этом
Следователи установили, что в начале прошлого года Драгомирецкий поручил Кочиеву, командовавшему
При этом Драгомирецкий, как следует из материалов дела, решил организовать преступную группу для получения «откатов» от подрядчиков, выполняющих работы по контрактам с ЦО Росгвардии. Он привлек Кочиева, которому предстояло договариваться с предпринимателями о передаче взяток за покровительство и приемку работ. Тот согласился сразу и привлек в качестве посредника своего знакомого, пенсионера Авнилова.
Когда «ДМН-ГРУПП» приступила к работам, Кочиев пригласил к себе в кабинет исполнительного директора компании Марину Дохову и потребовал от нее откаты в размере
Следующая взятка уже прошла в рамках оперативного эксперимента. В начале этого года Кочиев потребовал от Доховой «откат» в размере 10 млн рублей. Под наблюдением оперативников Дохова передала посреднику сумку с 10 млн рублей, из которых настоящими были только 100 тысяч, остальное — муляж. Авнилова, получившего сумку, задержали. Вторым был задержан Кочиев, который дал показания на Драгомирецкого.