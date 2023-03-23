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    В деле генерала Росгвардии, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, появились новые фигуранты

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    В уголовном деле, которое было возбуждено в отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу генерала-майора Вадима Драгомирецкого, есть еще фигуранты. Об этом 23 марта сообщает «Коммерсантъ». Так, обвинение во взяточничестве предъявили полковнику Мамуке Кочиеву, а его другу Арону Авнилову инкриминируют посредничество в этом преступлении. Сейчас они активно сотрудничают со следствием.

    Следователи установили, что в начале прошлого года Драгомирецкий поручил Кочиеву, командовавшему в/ч 6898, опубликовать на электронной площадке несколько заказов на строительно-монтажные работы в части. Победителем конкурсных процедур стала компания «ДМН-ГРУПП», генеральный директор которой Наурбий Баскаев предложил самые выгодные условия. Войсковая часть и компания заключили контракты на 280 млн рублей. Работы должны были быть выполнены в 2022 году.

    При этом Драгомирецкий, как следует из материалов дела, решил организовать преступную группу для получения «откатов» от подрядчиков, выполняющих работы по контрактам с ЦО Росгвардии. Он привлек Кочиева, которому предстояло договариваться с предпринимателями о передаче взяток за покровительство и приемку работ. Тот согласился сразу и привлек в качестве посредника своего знакомого, пенсионера Авнилова.

    Когда «ДМН-ГРУПП» приступила к работам, Кочиев пригласил к себе в кабинет исполнительного директора компании Марину Дохову и потребовал от нее откаты в размере 8–10 % от контрактов. Дохова под давлением с июня по декабрь передала Кочиеву и Драгомирецкому через Авнилова 9 млн рублей. Затем руководство фирмы обратилось в ФСБ с соответствующим заявлением.

    Следующая взятка уже прошла в рамках оперативного эксперимента. В начале этого года Кочиев потребовал от Доховой «откат» в размере 10 млн рублей. Под наблюдением оперативников Дохова передала посреднику сумку с 10 млн рублей, из которых настоящими были только 100 тысяч, остальное — муляж. Авнилова, получившего сумку, задержали. Вторым был задержан Кочиев, который дал показания на Драгомирецкого.

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