В деле генерала Росгвардии, обвиняемого в получении многомиллионных взяток, появились новые фигуранты

В уголовном деле, которое было возбуждено в отношении заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по тылу генерала-майора Вадима Драгомирецкого, есть еще фигуранты. Об этом 23 марта сообщает «Коммерсантъ». Так, обвинение во взяточничестве предъявили полковнику Мамуке Кочиеву, а его другу Арону Авнилову инкриминируют посредничество в этом преступлении. Сейчас они активно сотрудничают со следствием.



Следователи установили, что в начале прошлого года Драгомирецкий поручил Кочиеву, командовавшему в/ч 6898, опубликовать на электронной площадке несколько заказов на строительно-монтажные работы в части. Победителем конкурсных процедур стала компания «ДМН-ГРУПП», генеральный директор которой Наурбий Баскаев предложил самые выгодные условия. Войсковая часть и компания заключили контракты на 280 млн рублей. Работы должны были быть выполнены в 2022 году.

